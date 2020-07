“Zeventig messteken omdat ze met hem zou gelachen hebben”: Willy Deleu, de slachter van Menen, bracht een moeder van zes kinderen op beestachtige wijze om het leven

Kortrijk

“Een bevreemdende ervaring, eigenlijk al vanaf dag één.” Zo omschrijft de Kortrijkse advocaat Chris Vandenbogaerde (68) het assisenproces waarbij hij in juni 1999 meervoudig moordenaar Willy Deleu verdedigde. Die stond terecht omdat hij twee jaar eerder in Kortrijk een moeder van zes kinderen op beestachtige wijze had omgebracht. “Ik probeerde hem te doorgronden, maar Deleu liet dat nauwelijks gebeuren. Tot hij na de eerste procesdag zelf een tipje van de sluier lichtte. Nee, Willy Deleu heeft het mij niet makkelijk gemaakt, helemaal niet.” In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.