‘You’ll never walk alone’ vanop de Leie steekt Kortrijkzanen hart onder de riem Peter Lanssens

09 mei 2020

09u29 4 Kortrijk Dj Joeri Pauwels (24) respecteert al wie zich in deze moeilijke tijden inzet. Nadat hij drie weken geleden luidsprekers op het dak van zijn Mercedes zette en uit dankbaarheid rijdend door Bissegem ‘You’ll never walk alone’ liet weerklinken, kwam hij vrijdagavond nog straffer uit de hoek. Joeri nam samen met zijn broer Kevin plaats in een bootje. Om rond het Buda-eiland in hartje Kortrijk te varen, ook op de tonen van ‘You’ll never walk alone’. En zo de Kortrijkzanen, de meesten volgen al twee maanden strikt de coronamaatregelen, een hart onder de riem te steken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verbaasde blikken vrijdag in het stadscentum, toen omstreeks 20 uur ‘You’ll never walk alone’ weerklonk. De klassieker van Gerry & The Pacemakers weerklonk niet vanuit de flat op de Grote Markt waar Sofie Dejonghe (25) en Elise Lannoy (25) regelmatig de radiomuziek wat luider zetten. Maar wel vanop de Leie. Waar Joeri en Kevin Pauwels in een bootje opdaagden. Om een toertje rond het Buda-eiland te varen. De broers hadden veel bekijks.

Er stonden sowieso veel mensen buiten om 20 uur. Want dat is al weken het vaste tijdstip ook om te applaudisseren voor het zorgpersoneel. Zo was er veel enthousiasme op de terrassen van residentie Reepkaai. “We zagen even verderop ook veel patiënten met mondmasker aan het raam van hun kamer staan, in de ziekenhuiscampus Onze-Lieve-Vrouw van AZ Groeninge in de Reepkaai”, vertelt Joeri Pauwels. “Het blijven vreemde tijden. We moeten elkaar blijven steunen en helpen waar we kunnen”, vindt de deejay uit Bissegem.

Vier huwelijk of communie op bootje

Joeri Pauwels denkt ook aan zijn toekomst. Het bootje van waaruit ‘You’ll never walk alone’ klonk, speelt daar een rol in. “Ik heb die boot speciaal gekocht omdat feesten wellicht nog een hele tijd verboden gaan blijven. Ik wil als alternatief boottochtjes aanbieden. Voor mensen die huwen, een jubileum vieren, een communie vieren, noem maar op. Het is origineel en het levert unieke foto’s op de mooie plekjes van de Leie op. Zo’n boottochtjes mogen binnenkort wellicht wel weer van de overheid. Er kunnen maximum zes mensen op mijn bootje, rekening houdend met de regels rond ‘social distancing’. Ik zal ook altijd gratis mondmaskers en handgel meenemen”, aldus Joeri Pauwels. Meer info over zijn nieuwe initiatief staat op www.djjoeri.be/varen-met-dj-joeri.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.