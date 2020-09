“Woonzorgcentra Zorg Kortrijk al twee maanden coronavrij”: Bezoekregeling versoepelt Peter Lanssens

10 september 2020

14u20 0 Kortrijk De vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn al twee maanden coronavrij. Uitstekend nieuws en het sein om de bezoekregeling te versoepelen. “We rekenen er wel op dat bezoekers hun verantwoordelijkheid blijven nemen, om zo onze kwetsbare bewoners te beschermen”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “Want Covid-19 is ook in onze regio helaas nog niet verdwenen.”

In augustus werden nog 46 bewoners (tien procent) getest: zes met symptomen en veertig preventief. Ze testten allemaal negatief. Om maar te zeggen dat de waakzaamheid blijft. Maar de stad vindt het nu tijd om de bezoekregeling te versoepelen in Sint-Jozef in Kortrijk, Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem en Ter Melle in Heule. Dat gebeurt op basis van nieuwe richtlijnen van het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid.

Bezoek op kamer kan zonder afspraak elke dag tussen 10 en 20 uur. Er mogen twee bezoekers tegelijk op kamer. Iedereen houdt zich aan de bubbel van vijf personen. Wie op bezoek komt, voegt de bewoner toe aan deze bubbel. Wandelbezoeken blijven mogelijk in de omgeving van het woonzorgcentrum. De horeca bezoeken wordt wel afgeraden. De bezoeker en de bewoner dragen altijd een mondmasker. Bij het betreden van het woonzorgcentrum ontsmetten bezoekers steeds de handen en vullen ze een registratieformulier in. Het bezoek kan enkel plaatsvinden op de kamer en niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

“Met het verruimen van de bezoekersregeling wordt het vermijden van een nieuwe uitbraak meer dan ooit een gedeelde verantwoordelijkheid”, benadrukt schepen Philippe De Coene. “Vanuit Zorg Kortrijk doen we al het mogelijke om nieuwe besmettingen te voorkomen. We verwachten hetzelfde van al onze bezoekers. Leef alle richtlijnen nauwgezet na en neem geen enkel risico.”