“Weg met dierenleed en stress”: Reusachtig varken op Broelkaai eist verbod op kooihuisvesting Peter Lanssens

10 oktober 2019

09u51 0 Kortrijk ‘Ode aan het Varken’ is na Antwerpen en Brussel nu in Kortrijk te bewonderen, op de Broelkaai aan de verlaagde Leieboorden. Het imposant beeld van kunstenares Jantien Mook uit Nederland zet dierenwelzijn in de kijker. En het zet een eis om kooihuisvesting in de veehouderij te verbieden kracht bij.

De sprong die het varken maakt, staat voor het in vrijheid leven van dieren. Mensen kunnen op een bankje gaan zitten om het varken even te vergezellen. En vinden op een podium een bordje met uitleg over ‘End the Cage Age’. Dat burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij voor onder meer legkippen, moedervarkens, konijnen, kalveren, eenden en kwartels. Kooihuisvesting kan tot ernstig dierenleed leiden. Dieren kunnen zich niet natuurlijk gedragen, raken vaak gewond en lijden aan hevige stress en frustratie. Initiatiefnemer is Compassion In World Farming (CIWF), met meer dan 140 ondersteunende organisaties in Europa. Er werden al ruim 1,5 miljoen handtekeningen van Europeanen verzameld. Het kunstwerk helpt mensen stilstaan bij het welzijn dat onder meer varkens verdienen. Het zijn intelligente en speelse dieren.

Biologisch en vegetarisch

Het beeld moet mensen aanzetten om zelf ook meer diervriendelijke keuzes te maken zoals biologisch en vegetarisch. “Het is een aanwinst voor de steden waarin het beeld opduikt”, zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). “Kunst in de openbare ruimte is een ideale manier om een gevoelig thema laagdrempelig tot bij de burger te brengen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Dierenwelzijn ligt me nauw aan het hart.” Het beeld is tot eind oktober op de Broelkaai te zien. Daarna reist het verder door Europa.