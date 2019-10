“We zijn pro autovrije zondagen”: Team Burgemeester stelt standpunt scherp Peter Lanssens

12u45 3 Kortrijk “We zijn terughoudend met stemadvies”, gaf Vincent Van Quickenborne maandagmiddag mee als antwoord op wat de mening van Team Burgemeester is, nu het digitaal referendum over een maandelijkse autovrije zondag loopt. Maandagavond tijdens de gemeenteraad klonk het plots anders. “ We zijn pro autovrije zondagen”, stelde Team Burgemeester-fractieleider Wouter Allijns.

Dus tóch een stemadvies, voor de maandelijkse autovrije zondag. Team Burgemeester steunt zo binnen het stadsbestuur ook coalitiepartner sp.a. Want de socialisten roepen eveneens op om ja te stemmen. N-VA, derde partner in de stadscoalitie, blijft evenwel weigeren om zomaar tot het ja-kamp toe te treden. N-VA geeft geen stemadvies omdat ze in hun eigen rangen zowel voor- als tegenstanders hebben. N-VA respecteert dat.

Neutrale ambtenaar

Tot slot: er trekken deze week geen schepenen meer naar secundaire scholen in Kortrijk om er uitleg te geven over het hoe en waarom van het digitaal referendum. Dat zal een neutrale ambtenaar nu doen om elke zweem van mogelijke beïnvloeding van 16-plussers te vermijden. Daar waarschuwde politicoloog Carl Devos maandag in HLN voor, nadat schepenen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Axel Weydts (sp.a) maandagochtend naar het Don Boscocollege trokken. Beide schepenen bezoeken deze week dus geen scholen meer.