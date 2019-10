“We zijn het wachten beu”: stad wil voortmaken met nieuw stadion KV Kortrijk KVK-eigenaar Vincent Tan krijgt geen extra bedenktijd meer van stadsbestuur Peter Lanssens

11 oktober 2019

18u00 0 Kortrijk Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, kreeg van de stad uiterlijk tot 30 september de tijd om te beslissen of hij investeert in een nieuwe voetbaltempel op het bedrijvenpark Evolis. Hij haalde die deadline niet en vraagt nu nóg enkele maanden bedenktijd, tot ongenoegen van het stadsbestuur. “We zijn het wachten echt beu. Tan houdt ons én de supporters aan het lijntje”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Tan moét nu snel de knoop doorhakken. Anders spelen we het dossier gewoon naar andere geïnteresseerde investeerders door.”

Vincent Tan vraagt nog maar eens uitstel om verder te kunnen nadenken of hij investeert in een nieuw stadion van zo’n 50 miljoen euro voor KV Kortrijk. Hij kreeg nochtans een klein jaar geleden al een document waarin alle prijzen en (vaak interessante) voorwaarden staan. Hoog tijd om te beslissen dus. “We gunnen Tan niet het zoveelste uitstel. Ons geduld is op”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “De supporters en de stad willen vooruit. Het dossier is opstartklaar, maar zo verliezen we kostbare tijd. We vragen nu echt dringend een duidelijk signaal van Vincent Tan. Want als we willen dat KV Kortrijk de komende jaren in eerste klasse blijft, moet er zeker een nieuw stadion komen. Als Tan geen actie onderneemt, spelen we het dossier door naar andere Belgische bedrijven. Want er zijn zonder namen te noemen genoeg geïnteresseerden. Die het dossier wél willen vastpakken.”

Ook clubbestuur voert druk op

Een duidelijk signaal van het stadsbestuur, maar bij KV Kortrijk heeft er momenteel niemand zin om met naam en toenaam op de forse uitspraken van schepen Arne Vandendriessche te reageren. Al horen we na enkele telefoontjes wél duidelijk dat er bij bet clubbestuur zeker begrip is voor het ongenoegen. Meer nog: ook binnen de club wordt de druk op eigenaar Tan fors opgevoerd. “Hij moet dringend zijn keuze maken: ofwel investeer je ofwel investeer je niet”, horen we onder meer. “We kunnen zo niet blijven aanmodderen. Als hij het niet doet, moeten we inderdaad de mogelijkheid krijgen om snel andere mogelijke investeerders aan te spreken”, klinkt het.

Bouw in 2023?

De voetbaltempel op Evolis – aan de E17-oprit richting Gent – krijgt 15.000 zitjes, een staantribune, bars en plaats voor business en vips. Er is ook plaats voor 3.200 fietsen en 3.300 auto’s, onder meer in een nieuw parkeergebouw. Verder voorzien naast het stadion: een nieuwbouw voor horeca, kantoren, toonzalen, maakateliers en recreatie. Een hotel kan ook. Er is eveneens aandacht voor groen met een park en vijver. De stad faciliteert, maar financiert niet. Eens de investeerder bekend is, staat er nog heel wat te gebeuren. Zoals het voltooien van het definitief masterplan (B-Architecten tekende al een ontwerp uit), de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en het aanvragen van een bouwvergunning. Het kan nog lang duren, vooraleer alle goedkeuringen er zijn. De bouw start wellicht pas in 2023, met ten vroegste in 2025 een eerste match in de voetbaltempel. Het huidige verouderde Guldensporenstadion, dat ‘gekneld’ zit tussen de Meensesteenweg en Moorseelsestraat, wordt gesloopt eens de nieuwe voetbaltempel open is. Er zijn daar plannen voor extra sportterreinen en een oefencampus.