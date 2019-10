“We maken een droom waar”: Jeugdvrienden starten eigen immokantoor Leonards Immobiliën Peter Lanssens

17 oktober 2019

12u17 34 Kortrijk Artsiom Sergeyovich (25) uit Kortrijk, vorige week nog te zien in het Vier-programma Huizenjagers, en Laurent Poulain (26) uit Kuurne starten met Leonards Immobiliën hun eigen immokantoor op. “Het is een grote stap”, zegt Artsiom. “We zaten allebei in een toffe werkomgeving met een vast inkomen. Dit opgeven is allesbehalve evident. Maar achteraf gezien is het een kleine investering om als jeugdvrienden samen een droom waar te kunnen maken.”

Artsiom is geen onbekende. Zo schitterde de jongeman vorig week als jongste deelnemer van het seizoen in het populaire programma Huizenjagers. Hij droomt er al sinds zijn tienerjaren met zijn beste vriend van om samen zelfstandig te worden. De droom is nu concreet. Artsiom, vroeger bij Century 21 actief, en Laurent, vroeger werkzaam in vastgoedkantoor Nele Tassaert Immobiliën, zijn met Leonards Immobiliën gestart. Het nieuwe immokantoor is in Groot-Kortrijk actief. “We willen naast de bakstenen vooral een verhaal verkopen.”

Leuke filmpjes

“Daar werken we ook naar. Ik richt mij er op de panden zo goed mogelijk in de kijker te zetten op het vlak van marketing. Want ik ben niet meer actief als vastgoedmakelaar. Laurent neemt het verkoopproces op zich, van A tot Z. Leonards Immobiliën onderscheidt zich hierin sterk van de rest van de markt. We geloven dat het marketingproces bij de verkoop van een huis minstens even belangrijk is als het verkoopproces. Om het beste resultaat na te streven, werken we samen met tal van externe partners. Zoals met Amiracle, een professionele fotograaf die ieder pand van prachtige beelden en een bijhorend leuk filmpje voorziet. Verder maken we per woning een unieke site. Waarin we alle troeven op een rijtje zetten. Door die persoonlijke aanpak wordt de mond-tot-mondreclame heel sterk. We werken verder hard aan herkenbaarheid op sociale platformen zoals Facebook en Instagram. En we experimenteren met minder voor de hand liggende kanalen, zoals Google Posts.”

Krachtige aanpak

Leo in Leonards Immobiliën is Latijns voor leeuw. “Wat symbool staat voor onze krachtige aanpak. Want we zijn vastberaden en gedreven om ons immokantoor te doen slagen, met het nodige respect voor de concullega’s”, aldus Artsiom Sergeyovich. Meer info over het nieuwe immokantoor staat op www.leonards.be.