“We laten ons niet verdelen, Kortrijk is Brussel niet”: politie sluit winkelstraten af na oproep tot plunderen Peter Lanssens

08 juni 2020

22u49 96 Kortrijk Jongeren van verschillende achtergronden riepen zondagavond op om in de nasleep van de Black – All – Lives Matter-betoging in Brussel ook winkels in Kortrijk te plunderen. Zo werden Foot Locker in de Korte Steenstraat en Juweliers Nys in de Lange Steenstraat geviseerd. De federale politie zette maandagavond de buurt af. Uiteindelijk bleef het vrij rustig. “Kortrijk bewijst dat het anders kan dan in Brussel”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Black – All – Lives Matter voerde maandagochtend wel op een vreedzame manier actie, tijdens de maandagmarkt in Kortrijk.



Er daagden maandagavond tientallen autochtone en allochtone jongeren in de onmiddellijke omgeving van het winkelwandelgebied op, na een oproep op sociale media om maandag om 20 uur te betogen en te plunderen. Maar buiten wat stoerdoenerij bleef alles kalm. Mede dankzij Brahim Bouzarif, de spreekbuis van de Atakwa-moskee, die in een filmpje aanmaande om de rust te bewaren.

“Ik geloof dat jongeren ook in Kortrijk te maken krijgen met ongelijkheid, discriminatie en racisme”, is in het filmpje te horen. “Die problemen moeten opgelost worden. Maar betogingen met geweld en plunderingen, dat gaat er bij mij niet in. Dat brengt geen zoden aan de dijk. Los die problemen democratisch op, aan de hand van een dialoog. Zit samen aan tafel met de verantwoordelijken van de stad. Op die manier geven we vredevol uiting aan de frustraties die er momenteel zijn”, aldus Bouzarif.

Dat er frustraties zijn, bewijst een vreedzame manifestatie van Black – All – Lives Matter maandagochtend, tijdens de maandagmarkt in Kortrijk. Het is de bedoeling om voortaan vaker vreedzaam actie te voeren in Kortrijk.

Virtuele brand

“Extremisten van links en rechts proberen een virtuele brand in de stad aan te wakkeren”, reageert burgemeester Vincent Van Quickenborne op de heisa in de binnenstad maandagavond. “Wat hen niet lukt. We laten ons niet verdelen. Dank aan politie, stadsmedewerkers en geëngageerde Kortrijkzanen en vrijwilligers. Met goede gesprekken en alerte veiligheidsdiensten is er veel mogelijk. Heel veel.”

Het was Vlaams Belang die er maandagochtend voor waarschuwde dat er mogelijk onheil op komst was. “Ook in Kortrijk riepen allochtonen zondagavond via sociale media op tot geweld in het stadscentrum”, liet Kortrijks fractieleider Wouter Vermeersch eerder weten. “Er was sprake van ‘rwina’, wat een straatwoord is voor escalatie. Er was ook sprake van ‘herres’, wat kapotmaken betekent. Wij krijgen berichten dat er maandagavond zelfs mensen uit Charleroi waren. Die probeerden door te breken, maar werden opgepakt nabij de Spoorweglaan. Vlaams Belang wil dat deze geweldbetogingen verboden worden”, aldus Wouter Vermeersch.

“Samenscholingen en dus betogingen zijn verboden (in het kader van de coronamaatregelen, red.)”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Dat laten we dus niet toe. De mensen hoeven zich geen zorgen te maken in Kortrijk. Geen Brusselse toestanden hier. De oproep tot plunderingen bleek uiteindelijk ook niet gedragen te zijn.”

“Ik wil alle Kortrijkse jongeren bedanken voor de gehoorzaamheid en het respect”, reageert Jamal Qnioun, ‘influencer’ binnen de moslimgemeenschap, die maandagavond aanwezig was. “Er waren hier en daar wat jongeren. Maar toen wij tussenbeide kwamen, toonden ze begrip en gaven ze gehoor om te vertrekken, zonder verzet. Dank ook aan Souad Abihi, onze Kortrijkse programmaregisseur Samenleven, die ook ter plaatse was en haar rol uitstekend vertolkte door haar steentje bij te dragen tot een positief verloop. Dank ook aan theoloog Brahim Bouzarif, aanwezigen van buurtsportvereniging Ajko en de politie voor het kordate optreden”, aldus Qnioun.

Uiteindelijk bleken er geen amokmakers uit Charleroi naar Kortrijk afgezakt te zijn. “We weten nu dat er maandagavond geen gasten uit Charleroi aanwezig waren”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Wat we ook kunnen bevestigen: er waren geen incidenten en er waren geen arrestaties.”



