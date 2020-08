“We houden ook mini-huwelijksfeesten”: Hoeve De Blauwpoorte zet tijdelijk zomerconcept BLEU verder Peter Lanssens

10 augustus 2020

10u01 0 Kortrijk De zaakvoersters van Feestzaal Hoeve De Blauwpoorte in de Leynvaalsstraat in Heule blijven creatief uit de hoek komen, nu grotere huwelijksfeesten nog niet voor meteen zijn. Sarah Kemseke en haar mama Tania Huys zetten het succesvolle zomerconcept BLEU verder, vanaf donderdag 20 augustus. Ze nemen chef-kok Xander Verzelen en drankenexpert Hannes Desmedt onder de arm. Ook op het programma: mini-huwelijksfeesten voor pasgehuwden organiseren.

Xander Verzelen is een getalenteerde kok met een ware liefde voor puur en lekker koken. Eten, zoals hij zelf omschrijft, moet zoals muziek zijn. “Ge moet dat voelen.” Hij haalde zijn ervaring bij Hof van Cleve, David Selen, Geranium in Kopenhagen, Dinner by Heston Blumenthal en The Clove Club in Londen. Hannes Desmedt heeft dan weer een buitengewone passie voor kwaliteitsdranken en werkte bij sterrenrestaurants zoals Hertog Jan en Hof van Cleve. “De juiste wijn, spirit of cocktail bespeelt zintuigen en doet mensen beleven”, zegt Hannes.

De combinatie van de pure keuken van Xander, de bijpassende cocktails van Hannes en de prachtige locatie van Hoeve De Blauwpoorte moeten voor maximaal genot zorgen. De focus ligt op heerlijke seafood gerechten, met ook alternatieven voor vleesliefhebbers en vegetariërs. In het restaurant vind je een oesterbar en homarium, waar je zelf jouw kreeft kiest. Je ziet de chef live aan het werk, buiten. Er is daarnaast telkens op zondag een verfijnde en uitgebreide verrassingsbrunch. Benieuwd naar de gerechten? Bekijk ze nu al via www.bleu-hdb.be.

Veiligheid

Ook pasgehuwden kunnen in Hoeve De Blauwpoorte terecht. Een feestelijke dag organiseren blijft er mogelijk. “We kleden op aanvraag met veel plezier een tafel extra feestelijk en stijlvol aan. Om maximaal te genieten van een heerlijk diner, met hun bubbel. Zo beleef je een mini-huwelijksfeest, als voorproefje op het echte feest”, zegt Sarah Kemseke. “We willen iedereen een topervaring bezorgen, in alle veiligheid. Dankzij onze nieuwe tent naast de vijver kunnen onze klanten altijd in openlucht, en toch beschermd van weer en wind, gezellig dineren. We hebben het geluk dat we over veel ruimte beschikken, waardoor onze tafels ver uit elkaar staan en we niet moeten werken met plexischermen. Dit geeft meer vrijheid en een rustgevend gevoel”, aldus Sarah Kemseke.

BLEU is vanaf 20 augustus van donderdag tot en met zaterdag open, telkens vanaf 19 uur. Op zondag geniet je van de BLEU brunch vanaf 9.30 uur. Reserveren is verplicht en kan via www.bleu-hdb.be. De plaatsen zijn echter beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Meer informatie: info@hoevedeblauwpoorte.be.