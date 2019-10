“We doorbreken taboes”: Volle zalen voor voordrachten rond zelfmoordpreventie en burn-out Nieuwe vzw Hshoema neemt vliegende start Peter Lanssens

07u25 0 Kortrijk Hshoema, een nieuwe vzw met als doel het doorbreken van taboes in de gezondheidszorg, neemt meteen een hoge vlucht. Hshoema lokt volle zalen in boekenhuis Theoria. Met voordrachten over kwetsbare thema’s zoals burn-out en zelfmoordpreventie. “Ons geheim? We veroordelen niets of niemand en nemen geen (therapeutische) standpunten in. We informeren de mensen enkel en laten ze praten met elkaar. Want door te praten alleen al los je heel veel op”, zegt voorzitter Souad Abihi (30). Hshoema wil in 2020 nog meer voordrachten organiseren over nog veel meer delicate onderwerpen, zoals euthanasie.

Dinsdag 10 september: Werelddag Suïcidepreventie. De zaal op de bovenverdieping van boekenhuis Theoria op het Casinoplein barst uit zijn voegen om mensen te aanhoren die in hun directe omgeving met zelfmoord te maken kregen. Bijzonder aangrijpende verhalen, die recht uit het hart komen.

Donderdag 10 oktober: Werelddag Geestelijke Gezondheid. Weer een volle zaal in Theoria om psychiater Uus Knops te horen speken over burn-out en bevlogenheid. “De voordrachten zijn gratis”, vertelt Souad Abihi. “We willen geen inkomgeld vragen om geen groepen uit te sluiten en de drempel te verlagen. Neem nu 10 euro. Dat is veel geld voor veel mensen. We doen alles vrijwillig, met eigen middelen. We krijgen geen subsidies. Ik wil dat ook niet. Zo zet je jezelf vast. We behouden onze vrijheid in Hshoema (Marokkaans woord voor beschamend, een verwijzing naar de gevoelige thema’s, red.). We proberen wel geld in te zamelen via draagtassen, met ons logo op. Dat geld kunnen we dan gebruiken om een voordracht mogelijk te maken. Iedereen is vrij om een tote bag te kopen.”

Praten lost veel op

De mensen komen tot uit Antwerpen naar de voordrachten van Hshoema. “We zijn enthousiast en uitnodigend, wat aanstekelijk werkt”, vertelt Souad Abihi. “We motiveren de aanwezigen om te luisteren en te praten. Want door te praten alleen al, maak je het makkelijker voor elkaar. Praten lost zo veel op. We moeten het veel meer doen. Praten brengt mensen samen. En door te praten met elkaar, worden meningen erg snel onder vrienden en collega’s verspreid. Op die manier kan je echt taboes doorbreken. Nog een sterkte van Hshoema: we veroordelen niets of niemand. We nemen geen (therapeutische) standpunten in.”

Honderden ideeën

“En we laten de mensen zélf beslissen over de onderwerpen die aan bod komen. Zo leverde een brainstormevent in mei en een vraag op sociale media, toen Hshoema er pas was, honderden ideeën op. Die kwamen tot uit Gent, Antwerpen en Brussel. Met de input die we kregen, kunnen we zeker twee jaar verder. We willen vanaf 2020 met nog meer voordrachten uitpakken. Onderwerpen die zeker nog aan bod zullen komen zijn euthanasie, postnatale depressie, eetstoornissen, incontinentie bij jonge mensen en kanker en rouwverwerking. Af en toe mag het ook wat luchtiger. Zo brengen we nog dit jaar een interactief evenement, waarin praktische ademhalingsoefeningen centraal staan.”

Geloof in jezelf

“Hshoema is er voor iedereen, niet voor mensen met een migratieachtergrond alleen”, gaat Souad Abihi verder. “Dat merk je in de zaal tijdens de voordrachten. Er is altijd een mooie mix van etniciteiten. Die babbelen met elkaar. Ook aan de bar, nadien. Zo sloten we na de avond over burn-out pas rond middernacht af. Het doet me veel plezier. Want het doel van Hshoema is ook om de mensen terug in zichzelf te laten geloven. Het besef dat je echt het verschil kan maken. Want als je zelf verandert, veranderen de mensen in je omgeving mee. Dat is gewoon een feit. Tot slot nog een oproepje: hoe meer ideeën voor voordrachten en evenementen, hoe beter”, aldus Souad Abihi. Het team van de vzw Hshoema omvat verder advocate Myriem El-Kaddouri, psychiater Koen Titeca en drie zussen van Souad Abihi: mede-oprichter Zakia, Mariem en El-Batoul. Meer info vind je op de site van de vzw Hshoema: klik hier. Of op de Facebookpagina van de vzw Hshoema.