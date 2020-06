Voka vraagt werk te maken van noodplannen voor tweede coronagolf: “Een op vier ondernemingen overleeft nieuwe lockdown niet”

Christophe Maertens

25 juni 2020

08u11 0 Kortrijk De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) vraagt onmiddellijk werk te maken van noodplannen in geval van een tweede besmettingsgolf door het coronavirus. “Het hele land opnieuw wekenlang plat leggen, is onverantwoord en zal onze economie onherstelbare schade toedienen. Als één op vier bedrijven de deuren moet sluiten, verliezen tienduizenden gezinnen hun inkomen.”

De laatste Nationale Veiligheidsraad voor de zomer besliste tot een aantal versoepelingen voor de winkels, de vrijetijd-, cultuur- en evenementensector. Maar voor de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is daarmee het werk van de GEES (de werkgroep belast met de exitstrategie, nvdr.) en de Nationale Veiligheidsraad niet af. “Er zijn nu al heropflakkeringen van het virus in Duitsland en tweede golven in Iran en Zuid-Korea. We moeten de komende weken scenario’s en maatregelen voorbereiden voor een mogelijke tweede besmettingsgolf”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Op die manier kunnen we een nieuwe algemene lockdown vermijden. Eén op vier bedrijven overleeft dat immers niet.”

Tewerkstelling

“Nu het exitscenario voor de lockdown zowat helemaal uitgetekend is, hebben alle sectoren uit onze economie een perspectief op een heropstart. Voor de horeca, vrijetijd-, toerisme, cultuur- en de evenementensector zijn versoepelingen aangekondigd of wordt een heropstart mogelijk. Maar het zal voor deze sectoren en bepaalde ondernemingen zoals feestzalen bijzonder lastig blijven om opnieuw voldoende omzet met rendabiliteit te realiseren en zo ook te zorgen voor de nodige tewerkstelling.”

De GEES en de Nationale Veiligheidsraad mogen voor Voka West-Vlaanderen nog niet op vakantie vertrekken. “Er moet meteen werk gemaakt worden van noodplannen in geval van een tweede besmettingsgolf door het coronavirus, klink het. “Daarvoor kan de GEES putten uit de remedies van zowel ons eigen land als andere landen. We weten nu beter wat er op ons afkomt dan vier maanden geleden. Tref nu al voorbereidingen en vermijd dat er bij een tweede uitbraak opnieuw plotse en te drastische maatregelen genomen worden die onze economie en onze samenleving volledig ontwrichten.”

Wekenlang plat

De gevolgen van de voorbije lockdown zullen volgens Voka nog lang blijven nazinderen. Verwacht wordt dat bedrijven ook in 2021 nog meer dan 10 procent minder omzet draaien dan voor de crisis. “Het hele land opnieuw wekenlang plat leggen, is onverantwoord en zal onze economie en samenleving onherstelbare schade toedienen. Als één op vier bedrijven de deuren moet sluiten, verliezen tienduizenden gezinnen hun inkomen.”