“Vervuilende wegwerpbekers bannen”: hogeschool Vives zet voortaan herbruikbare Billie Cup bekers in Peter Lanssens

09 oktober 2019

15u32 0 Kortrijk In Gent, Antwerpen en Brussel zijn de herbruikbare Billie Cup koffiebekers aan een stevige opmars bezig. Ze worden al gebruikt in tientallen koffiebars, bedrijven, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Nu gaat ook de hogeschool Vives in zee met Billie Cup, als eerste partner in West-Vlaanderen.

Vives start het project op de campussen in Kortrijk en Brugge, telkens met 500 exemplaren. Studenten en docenten die een drankje bestellen in een Billie Cup, betalen 1 euro waarborg. Wie een Billie Cup weer binnenbrengt, krijgt de waarborg terug. Vives bant zo geleidelijk wegwerpbekers. “Wegwerpbekers zorgen voor onnodig afval”, zegt woordvoerder Frank Devos. “Ze overladen publieke vuilnisbakken, zijn een belangrijke vorm van zwerfvuil en zijn moeilijk recycleerbaar. Minder dan 1 procent krijgt een nieuw leven. De rest wordt verbrand. We verspillen een pak hout, water, grondstoffen, energie én transport aan een beker die we maar enkele minuten gebruiken.”

Plastic vermijden

Billie Cup is trouwens niet het enige milieuvriendelijk initiatief van Vives. Zo worden personeelsleden en studenten op de campus op ’t Hoge in Kortrijk gestimuleerd om plastic te vermijden. Opzet is om in elke docentenkamer en vergaderzaal een toestel op leidingwater te plaatsen, voor zowel plat water als spuitwater. Verdere inspanningen: twee laadpalen voor elektrische wagens, sorteerverzamelpunten voor afval op de parkings, gebouwen dankzij zonnepanelen deels van groene energie voorzien en regenwater gebruiken in de toiletten.