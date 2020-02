‘Vader van straathoekwerkers’ Joost Bonte ontslagen: “We verliezen een icoon” Peter Lanssens & Xavier Coppens

06 februari 2020

18u33 22 Kortrijk Joost Bonte (60) uit Kortrijk, coördinator van het staathoekwerk in West- en Oost-Vlaanderen, is ontslagen. “Ik voel me niet persoonlijk geviseerd, het gaat over een collectief ontslag. Ik ben erbij omdat ik de oudste ben.” De straathoekwerkers zijn in shock. “We verliezen een icoon. Een schande voor sterk sociaal werk”, is op de Facebookpagina van straathoekwerk te lezen.

De besparingen van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hakken er zwaar in. Bij de vzw Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) worden 18 van de 52 medewerkers aan de deur gezet. Eén van hen is Joost Bonte, de vader van de straathoekwerkers. Zijn ontslag komt hard aan in zijn omgeving. De reacties gaan onder meer van ‘een opdoffer voor het straathoekwerk’ tot ‘we verliezen een geweldige mentor, een luisterend oor en wijze raadgever’ en ‘ons kompas is gepikt, waardoor we nu stuurloos ronddobberen in een veel te grote zee’. Ook Vlaams parlementair Maxim Veys (sp.a) reageert op Facebook: “Joost Bonte strijdt al decennia voor de goeie zaak en ik nog maar net. En dan moet hij persoonlijk de gevolgen van de besparingen voelen. Godverdomme.”

De besparingen van de regering krijgen nu een gezicht. Ik zie dat er met veel energie en vechtlust op gereageerd wordt. Minister Beke heeft het over ‘snoeien om te bloeien’, maar veel mensen geloven daar niet in. Joost Bonte

Energie en vechtlust

Joost Bonte, al 19 jaar coördinator van alle projecten rond straathoekwerk in West- en Oost-Vlaanderen, is onder de indruk van de stroom van reacties op zijn ontslag. “Het charmeert me ongelooflijk hoe graag ik gezien ben”, reageert hij. “Ik begrijp dat veel mensen verontwaardigd zijn. Want de besparingen van de regering krijgen nu een gezicht. Ik zie dat er met veel energie en vechtlust op gereageerd wordt. Minister Beke heeft het over ‘snoeien om te bloeien’, maar veel mensen geloven daar niet in. Of ik een te grote criticaster ben? Ik voel me niet persoonlijk geviseerd. Het gaat over een collectief ontslag. Ik ben er bij omdat ik de oudste ben.

Ik hoop dat ik de straathoekwerkers goed opgeleid heb. Ze moeten hun tanden blijven tonen. Ik ben van plan om hen in mijn vrije tijd raad te blijven geven. Joost Bonte

Onvoorwaardelijk

“Ik heb de straathoekwerkers heel graag ondersteund, want het gaat over onvoorwaardelijk sociaal werk. We hebben het straathoekwerk op de kaart gezet in Vlaanderen. Door vanuit de onderbuik of de goot in steden te vertellen wat er fout loopt. We trokken samen altijd de kaart van de meest kwetsbare mensen. Ik hoop dat ik de straathoekwerkers goed opgeleid heb. Ze moeten hun tanden blijven tonen. Ik ben van plan om hen in mijn vrije tijd raad te blijven geven. Want van de 50 straathoekwerkers in beide provincies, wierf ik er zelf 45 aan. Het zijn mijn kindjes. En zij beschouwen mij als hun vader. Dat is het moeilijkst nu.”

Herbronnen

Joost Bonte voelde zijn ontslag aankomen. “Ik was van plan om nog vijf jaar verder te doen, maar dat zal dus niet lukken. Het is nu tijd om alles te laten bezinken en te herbronnen. Ik voel me te jong om in prepensioen te gaan. Omdat er te veel mis gaat in onze maatschappij. Ik kom terug, het is nu aan mij om te bekijken op welke manier dat kan”, aldus Joost Bonte. Hij is in Kortrijk ook bekend als de voorzitter van het sociaal-artistiek gezelschap Unie der Zorgelozen, met thuisbasis in zaal Scala in de Pluimstraat. Hij stond met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op de lijst van sp.a in Kortrijk en haalde toen 801 stemmen. Joost Bonte is de broer van Hans Bonte. De sp.a-politicus Hans Bonte is de burgemeester van Vilvoorde.