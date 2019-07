’t Waaihof stunt: “Gratis aperitief voor wie in deze hitte met muts en dikke sjaal opdaagt” Peter Lanssens

24 juli 2019

15u30 36

De zaakvoerder van feestzalen ’t Waaihof en brasserie De Laiterie laat de hitte helemaal niet aan zijn hart komen. Guy Maas (52) pakt integendeel met een stunt uit om de mensen toch naar zijn zaak in de Denaeyerlaan aan het Astridpark te lokken, ondanks de extreme warmte. “Wie hier donderdag met een muts en dikke sjaal opdaagt, krijgt een gratis aperitief. Meer nog: ik trakteer de persoon met de meest ludieke sjaal en muts zelfs op een menu met een waarde van 65 euro. Sommige horecazaken sluiten hun deuren donderdag, maar mijn brasserie is open. Er is airco, waardoor de temperatuur zo’n 20 graden is in mijn brasserie. Het is hier dus lekker fris om te eten, voor wie bijvoorbeeld zin heeft in een dagschotel. Wat goed is voor oudere mensen, want die kunnen vaak niet zo goed tegen de warmte. Ik hoop toch dat er donderdag wat mensen gaan opdagen.”