’t Heuls stokbroodje lanceert… broodje corona Peter Lanssens Erik De Block

05 maart 2020

16u24 0 Kortrijk ’t Heuls stokbroodje heeft met een broodje corona een nieuwe specialiteit. Tussen het krokant broodje zit een overheerlijke warme Mexicano, overgoten met lekkere samurai en bedekt met gezonde groentjes. Al dat lekkers kost 5 euro.

“Wie lust zo’n broodje corona nu niet”, knipoogt zaakvoerster Sophie Goethals (26) uit Heule. “Het mag ook eens ludiek zijn, tussen alle ernstige berichten door. Want het gaat al dagen vooral over corona. De klanten vinden het best leuk. Op de eerste dag hebben we er al meteen een stuk of vijf verkocht. Wie een broodje corona koopt, krijgt er ook een Corona Extra biertje bij. Aan studenten jonger dan 16 jaar geven we een ander drankje, zoals Ice Tea”, aldus Sophie. ’t Heuls stokbroodje is sinds 20 januari open op Heuleplaats.