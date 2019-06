‘Stopzetting’ bekende modezaak Brooklyn is stunt Peter Lanssens

12 juni 2019

12u56 6 Kortrijk Opschudding woensdagvoormiddag in de Korte Steenstraat in Kortrijk. Op de etalage van de bekende modezaak Brooklyn stond even de boodschap ‘Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren’. Brooklyn stopt echter niet echt. Unizo wilde met de boodschap een gevoelige snaar raken, nu ‘Winkelhier’ start. Die campagne roept op om in winkels van hier te kopen.

Koop in winkels van bij ons. Dat mag ook online, zolang het maar om winkels gaat die hier gevestigd zijn. Want wat je hier uitgeeft, krijg je terug. Dat is de kernboodschap van de nieuwe campagne ‘Winkelhier’. “Niet het feit dat we meer online kopen is op zich het probleem”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Wel het gemak waarmee we dat nu steeds meer op grote schaal in het buitenland doen.” Het gaat jaarlijks over 8 miljard euro, waarvan 5,5 miljoen euro via webshops en nog eens 2,5 euro via fysieke grensaankopen.

Eigen welvaart

“Dat geld verdwijnt de grens over, om niet meer terug te keren naar onze economie”, vervolgt Danny Van Assche. “Zo ondergraven we uiteindelijk onze eigen welvaart. Je kan niet verwachten dat de leuke winkel om de hoek blijft bestaan als je er zelf steeds vaker wegblijft en er amper nog iets koopt. Ook stads- en gemeentebesturen kunnen van ‘hun’ handelaars geen belastinginkomsten voor de financiering van diverse publieke diensten verwachten, wanneer ze die lokale winkeliers nooit iets gunnen bij onder meer aanbestedingen. En winkeliers kunnen zo bijvoorbeeld niet meer zelf in gezellige kerstverlichting in de straat investeren”, aldus Van Assche.