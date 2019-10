“Sommigen vullen tot drie winkelkarren”: stormloop naar stockverkoop Aldi in Kortrijk Peter Lanssens

16 oktober 2019

15u31 0 Kortrijk Het is woensdagnamiddag bij momenten chaos in de vestiging van Aldi in de Gentsesteenweg in Kortrijk, waar het de eerste dag van een stockverkoop is, die tot en met dinsdag 12 november loopt. Je kan er elke dag een nieuwe selectie folderaanbiedingen tegen sterk verlaagde prijzen kopen. “De winkel zit bomvol, er zijn hier zeker 150 mensen”, zegt Kortrijkzaan Tony Decruyenaere.

“Sommigen vullen tot drie winkelkarren. En in de wachtrijen aan de kassa zijn er af en toe spanningen omdat er mensen zijn die proberen voor te steken”, aldus Tony Decruyenaere. Het filiaal van Aldi in de Gentsesteenweg sluit na de stockverkoop definitief de deuren. Omdat er langs de Ringlaan in Kuurne een nieuwe Aldi-supermarkt van zo’n 1.400 vierkante meter geopend is. Voor wie vandaag nog wil gaan naar de stockverkoop van Aldi in de Gentsesteenweg in Kortrijk: de winkel is er nog tot 19 uur open...