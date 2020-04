‘Slechts’ procent procent bewoners en personeel Zorg Kortrijk besmet met coronavirus LSI

23 april 2020

17u53

Bron: LSI 10 Kortrijk In de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk is ‘slechts’ vier procent van de voorlopig geteste bewoners en personeelsleden besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de laatste testresultaten.

In de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk verblijven 456 bewoners. 271 van hen zijn al getest, zeventien bleken positief (6,2 procent). Alle 426 medewerkers zijn ook getest en dat leverde acht vastgestelde besmettingen op (1,9 procent). “De woonzorgcentra van het OCMW worden dus relatief gespaard van Covid-19-besmettingen”, aldus schepen van Zorg Philippe Decoene. “Op nationaal niveau zijn er 13,8 procent besmettingen in de woonzorgcentra, of 1 op 7. Bij Zorg Kortrijk is dat een op 25 of drie en een halve keer minder.” Tijdens de coronacrisis overleden op de cohorte-afdeling van Sint-Jozef tot nu toe zes bewoners. Twee weken na de eerste test zal iedereen nog eens getest worden. Ook de 77 personeelsleden in de kinderopvang, maaltijdbedeling, poetsdienst en gezinszorg van Zorg Kortrijk zullen getest worden.