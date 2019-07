‘Rollende’ ogen op noordelijke Broeltoren blijven: “Gedurfde en schitterende kunstzinnige actie” Peter Lanssens

15 juli 2019

13u35 0 Kortrijk De ‘rollende’ ogen op de noordelijke Broeltoren blijven. Ze hangen er al sinds Sinksen en maken deel uit van een urban art project van artistiek duo Oops and Dazy. De ogen worden steeds vaker opgemerkt en gefotografeerd door Kortrijkzanen en toeristen. Die hun kiekjes op sociale media zoals Instagram delen. Wie goed zoekt, ziet trouwens nog meer gelijkaardige ogen op andere plaatsen in Kortrijk, zoals aan het Muziekcentrum op het Conservatoriumplein.

“Het is een gedurfde en schitterende kunstzinnige actie, mee ontwikkeld ook door het kunstencentrum BUDA”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Om mensen en cultuur dichter bij elkaar te brengen. Omdat het geslaagd is, laten we de ogen aan de Broeltoren hangen. Wellicht tot de volgende Sinksenfeesten in 2020 zelfs. De ogen vormen geen probleem voor Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Ze tasten de structuur van de noordelijke Broeltoren niet aan. Oops and Dazy levert trouwens nog meer mooi werk af. Zo kan je vlakbij de noordelijke Broeltoren ook een prachtige muurschilderij bewonderen, in de Broelkaai 6.”