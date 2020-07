‘Provence van Kortrijk’ treurt om gekapte kastanjeboom Peter Lanssens

25 juli 2020

13u27 0 Kortrijk Het hart van Kooigem bloedt. De ‘Provence van Kortrijk’ verliest wat aan glans, nu op Kooigemplaats een mastodont van een kastanjeboom is gekapt. De boom leed aan de bloedingsziekte. De andere kastanjeboom blijft wel staan.

De twee kastanjebomen aan de Sint-Laurentiuskerk werden in 1921 geplant, om de bevrijding van Kooigem tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kijker te zetten. Kooigemplaats straalde gezelligheid uit, door de aanwezigheid van de enorme bomen. De kastanjeboom links aan de kerk, ter hoogte van café Au Casino, is nu gekapt. De boom werd al jaren door de bloedingsziekte geteisterd. Wat tot roestbruine en vochtige plekken op de bast leidde, waaruit een stroperige vloeistof kwam. De boom verzwakte, waardoor ze om kon vallen tijdens stormweer. De voorbije jaren werd geprobeerd om de boom te redden. Onder meer door ingrijpend te snoeien.

Maar het hielp helaas niet. De kastanjeboom is vrijdagochtend gekapt. De resterende boomstronken liggen nu op het speelplein achter de kerk, om kinderen te plezieren. Het uitzicht op Kooigemplaats is zwaar aangetast. Om dat te compenseren, laat de stad Kortrijk komende winter een lindeboom planten waar de kastanjeboom stond. Zodat het dorp met tijd uiteindelijk weer helemaal de ‘Provence van Kortrijk’ kan worden.