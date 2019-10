“Personeel parkeert wagen”: Wie luncht in bistro Epic van Parkhotel, zoekt niet langer zelf naar parking Bistro zit in modern jasje, chef-kok Frederik Desmet lanceert nieuwe kaart Peter Lanssens

16 oktober 2019

12u20 9 Kortrijk Het Parkhotel start met een opvallende gratis service voor bezoekers van bistro Epic. Wie er komt lunchen en met de wagen is, zoekt niet langer zelf (lang) naar parking in de buurt. “Stop aan de inkom van het hotel en geef je sleutels af. Ons personeel zet je wagen zelf op een parking en zet de auto na de maaltijd terug klaar”, zegt Frederik Desmet (44). De nieuwe chef-kok lanceert een nieuwe kaart. Ook het interieur van de bistro ziet er trouwens anders uit, met een open keuken.

De gratis parkeerservice van het Parkhotel wordt bewust nu opgestart. Nadat drie jaar geleden de parking op het Stationsplein bij het hotel voor een fietsenparking week, is nu ook op het nabijgelegen Conservatoriumplein de parking deels niet meer beschikbaar. Omdat daar de bouw van de nieuwe ondergrondse parkeerhaven Station gestart is. Met de gratis parkeerservice hopen ze bij het Parkhotel de mensen toch te overtuigen om er in hun bistro te lunchen. “Gedaan met lang parking zoeken, we regelen dat nu zelf”, zegt Frederik Desmet. Er gebeurt nog veel meer om het restaurant van het hotel lokaal weer meer op de kaart te zetten bij de Kortrijkzanen.

Keukenpersoneel trainen

Nadat er een jaar geleden centraal een nieuwe bar kwam, heeft bistro Epic nu ook een open keuken. Frederik Desmet is er de nieuwe chef-kok. Hij combineert zijn werk in de bistro van het Parkhotel met zijn kookkunsten in het bekende gastronomische restaurant Oud Walle in de Koning Albertstraat, op een boogscheut van het Parkhotel. “De werking in de open keuken van de bistro in het Parkhotel is heel aangenaam”, vertelt Frederik Desmet. “Je zit er niet tussen vier muren. Er is veel meer voeling met de klanten. En het zaal- en keukenpersoneel werken nu nog meer als een team samen. Ik ben er wel niet iedere dag. Ik draai drie tot vier shiften per week mee om het keukenpersoneel te trainen. Zo heb ik ook nog tijd voor Oud Walle. Het loopt prima zo.”

De klassiekers blijven, maar met een nieuwe twist. Zo maken we om een voorbeeld te geven de varkenswangetjes nu met het donkere bier Goedendag uit Marke. En dan zijn er de nieuwe gerechten. Mijn favoriet is de Luikse balletjes met veldsla en gebrande ui. Geen klassieke balletjes in tomatensaus dus, maar met Luikse stroop en ajuin. Vernieuwend, maar toch herkenbaar. Chef-kok Frederik Desmet

Luikse balletjes

Het restaurant bestaat, net zoals het hotel, 35 jaar. Kortrijkzanen kennen er de klassiekers: koninginnehapje, varkenswangetjes en steak tartaar. “Die klassiekers blijven op de nieuwe kaart staan, maar met een nieuwe twist. Zo maken we om een voorbeeld te geven de varkenswangetjes nu met het donkere bier Goedendag uit Marke”, zegt Frederik Desmet. “De klassiekers zijn ook moderner op het bord gedresseerd. Zo is de steak tartaar nu een mooie rechte lijn, met speelse garnituurtjes. En dan zijn er de nieuwe gerechten. Mijn favoriet is de Luikse balletjes met veldsla en gebrande ui. Geen klassieke balletjes in tomatensaus dus, maar met Luikse stroop en ajuin. Vernieuwend, maar toch herkenbaar. We werken ook meer seizoensgebonden. Het is de bedoeling om de kaart vier tot vijf keer per jaar te vernieuwen. De klanten vragen daar zelf om. Er zijn er veel die hier wekelijks op hotel komen, zoals werknemers van bedrijven. Die willen regelmatig verrast worden. We gaan dat nu doen.”

Anneke is manager van bistro

De bistro van het Parkhotel is bekend voor de warme uitstraling en de speciale sfeer, door het gevarieerd internationaal publiek. Voetbalploegen, profrenners, zangers,… de deur staat voor iedereen open. Klanten kennen de personeelsleden bij naam en zeker de manager van het restaurant. Anneke Lafaut (40) werkt al 21 jaar met een stralende lach in het hotel. “Wat de klanten vertellen, interesseert me oprecht”, zegt Anneke. “We houden in de bistro altijd rekening met hun wensen”, aldus de manager. Verdere info staat op www.parkhotel.be.