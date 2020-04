Ook Kortrijk toont verbondenheid: “We zwaaien met het hele gezin voor alle hulpverleners die elke dag paraat staan in deze moeilijke tijden.”

Christophe Maertens

05 april 2020

16u05 0 Kortrijk Van over heel Vlaanderen liepen er meer dan 10.000 inzendingen binnen voor De Ronde tegen Corona, waarbij HLN en VTM met een heli over Vlaanderen vlogen. Daarbij werd de verbondenheid tussen alle inwoners gefilmd. Ook Kortrijk en deelgemeenten zette zijn beste beentje voor.

Heel wat inwoners van Kortrijk en de deelgemeenten gaven gehoor aan de hun beste beentje voor om elkaar en alle hulpverleners en zorgverstrekkers een hart onder de riem te steken, zoals Olivia Dewispelaere: “We zouden graag met het hele gezin en onze hond vanop ons terras in onze tuin zwaaien voor alle hulpverleners die elke dag paraat staan in deze moeilijke tijd! De gezelligheid van het gezin en de samenhorigheid met de buren vanop de balkons rondom onze tuin is onze manier om ons steentje bij te dragen in deze moeilijke periode.”

In het centrum van Bissegem, net voor de kerk, werd met stoelen een groot mooi hart gemaakt, met daaronder het opschrift: “Angst + dapper = moed.”