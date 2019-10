“Onmisbare schakel voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen”: Gemachtigde opzichters krijgen meer zichtbare uitrusting Peter Lanssens

17 oktober 2019

11u10 6 Kortrijk De gemachtigde opzichters in Kortrijk en deelgemeenten krijgen met goedkeuring van de gemeenteraad een nieuwe uniforme uitrusting. Waardoor ze nog zichtbaarder worden. Het idee komt van gemachtigd opzichter Rudy Dewilde uit Bissegem, het voorstel is van raadslid Tine Soens (sp.a). “De vrijwillige gemachtigde opzichters zorgen er voor dat jonge fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Ze zijn een onmisbare schakel voor de verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Voordien werd het materiaal vaak door de scholen zelf voorzien. Nu doet de stad dat. Alle gemachtigde opzichters krijgen een winter fluojas met het logo van de stad Kortrijk op. Ze krijgen ook een lichtgevende verkeerstoorts. Zo’n toorts hadden ze vroeger vaak niet, wat nadelig was voor de zichtbaarheid in de vroege ochtend. Er is via een digitaal formulier een oproep gestuurd naar alle 33 basisscholen in Groot-Kortrijk, goed voor 46 vestigingen. De stad wil via de bevraging ook een actueel beeld schetsen van de schoolomgevingen waar gemachtigd opzichters actief zijn. De kledij die gemachtigde opzichters krijgen, kan tijdens vakanties gewassen worden via de stad. De uitrusting omvat ook telkens – en dat is niet nieuw – een reflecterend stopbordje C3 en een nationale driekleuren armband. Het stopbordje en de armband zijn trouwens wettelijk verplicht.