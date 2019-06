“Ondanks wisselvallig weer toch heel wat volk op Sinksen” LBR

10 juni 2019

19u55 0 Kortrijk Zinderend zomers was het niet altijd op de Sinksenfeesten in Kortrijk, maar ontevreden is de organisatie niet. Zondag en maandag werden ze getrakteerd op mooi weer en heel wat bezoekers.

Het thema van Sinksen19 was zinderend zomers. Dat was het niet altijd tijdens de Sinksenfeesten in Kortrijk, maar aan sfeer en gezelligheid geen gebrek. Honderden activiteiten stonden op het programma en ondanks het wisselvallige weer zakten heel wat mensen af naar Kortrijk. “We kunnen niet ontevreden zijn. De weersverwachtingen waren niet ideaal, maar we mogen eigenlijk echt niet klagen. Ons openingsspektakel Zulema’s Mambo Queens op Schouwburgplein op zaterdagavond was een hoogtepunt”, zegt programmator Marnix Theys. Vrijdagavond en zaterdag werd Sinksen geen overrompeling, maar zondag en maandag vulden de Kortrijkse straten zich aardig goed. De snuisteraars op de rommelmarkt in de binnenstad waren goed vertegenwoordigd. “Zondag was het in bepaalde straten soms over de koppen lopen en moesten we sommige straten afsluiten wegen vol. Veiligheid moet primeren natuurlijk.”

De sportievelingen op Kortrijk Loopt werden maandagmorgen wat uitgeregend. “Natuurlijk jammer voor alle lopers, maar in de namiddag zat het weer ons wel mee en was het centrum toch weer goed gevuld. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel bezoekers we precies hadden deze editie, maar ik weet wel dat er bijzonder veel volk op de been was.”

De kinderanimatie op de Broelkaai werd een succes. “Daar hebben we wel gemerkt dat de verschillende standen misschien wat te dicht op elkaar stonden. Hebben we dat verkeerd ingeschat? Misschien wel, maar dat zie je pas als ze aan het opbouw zijn. In de toekomst zullen we dat wat anders aanpakken. Park Katrol viel bij heel wat kinderen in de smaak hebben we gezien en was bijzonder geestig.” De vriendjes Liano, Oriana, Raf en Gust leefden zich uit op de Broelkaai bij Park Katrol. “De kinderen zijn ondertussen al twee uur aan het spelen. Ze amuseren zich tijdens het maken van hun kruisboog. Veel van de Sinksen hebben wij wel nog niet gezien”, lacht Loor. “Het is een jaarlijkse traditie om naar de Sinksen af te zakken. Het is leuk voor de kinderen, maar ook voor ons. Er is wat leven in de brouwerij.”

Veel volk en veel sfeer op de Sinksenfeesten. De reuzen van het Franse Compagnie Les Grandes Personnes vielen in de smaak. “Drie reuzen die verkleed waren, twaalf dansers en een kar met dj-installatie. Het werd absoluut een zeer leuk hoogtepunt voor ons. Het nieuwe concept op het Schouwburgplein heeft ook goed aangeslagen. Heel plezant en zomers ingericht. Het werd een intieme programmering die het goed heeft gedaan.”

Geen enkele groep werd geannuleerd en ook de programmering moest er niet veel gesleuteld worden. “Er gebeurden enkele kleine verschuivingen qua timing, maar dat had vooral met technische apparatuur te maken. De locatie van één groep werd gewijzigd, omdat het wat meer intimiteit vroeg, maar verder bleef alles ongewijzigd.” De afsluiter van Sinksen is de Turbo Alive Band die terug is na een periode van stilte. “De tien Kortrijkse muzikanten eren de Kortrijkse volksheld Johny Turbo. Meteen een knipoog naar Sinksen in 2020, want dan gaan we voor het thema Johny Turbo, twintig jaar na zijn overlijden.”