(Nog) geen eerste cannabis light-automaat in ons land Peter Lanssens

07 juni 2019

17u02 42 Kortrijk De voorstelling van de eerste automaat met cannabis light in ons land, vrijdagnamiddag in ‘wietwinkel’ De Boeren in Kortrijk gepland, is voorlopig geschrapt. De stad dreigde er mee om de automaat in beslag te laten nemen door de politie omdat ze bij De Boeren niet gemachtigd zouden zijn om rookwaren uit zo’n automaat te verkopen.

Volgens De Boeren is er van een fout geen sprake omdat een richtlijn van onder meer de federale overheidsdienst Volksgezondheid over voor roken bestemde kruidenproducten nog niet wettelijk bindend is. Maar ze binden voorlopig toch in. “Voor de goeie vrede, tijdens de Sinksenfeesten in Kortrijk”, zegt medezaakvoerder Nicolas De Bouverie. “En om eens rustig in samenspraak met de stad tot in de kleinste details na te gaan wat er precies wel en niet mogelijk is en kan afgesproken worden.” De bedoeling is om cannabisbloemen in potjes uit zo’n automaat te verkopen. Die potjes zitten zelf in hippe doosjes. Twee gram kost 18 tot 20 euro, drie gram 25 tot 30 euro. High worden lukt wel niet. Het betreft hennep met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent. Er komt enkel een roes bij kijken als de waarde van de psychoactieve stof THC meer dan 0,2 procent is. Je zal bovendien eerst een munt moeten vragen om de automaat te gebruiken. Zo wordt er vermeden dat minderjarigen iets kopen.