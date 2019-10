Exclusief voor abonnees “Nieuwe bomen in hartje Kortrijk”: Oud politiekantoor wijkt voor groene buurt Bouw D’Oude Vesting met 18 appartementen start in het voorjaar van 2020 Peter Lanssens

11 oktober 2019

04u00 0 Kortrijk Het voormalige politiecommissariaat pal in het centrum van Kortrijk wijkt voor D’Oude Vesting. Het nieuwe woonproject omvat 18 appartementen en een commerciële ruimte. Maar vooral opvallend: de buurt krijgt ook 300 vierkante meter aan bomen, struiken en grassen. “Ze zorgen voor een verkoelend effect tijdens de steeds warmere zomers, want steden zijn dan echte hitte-eilanden”, zegt Sven Potvin, CEO van projectontwikkelaar Antonissen Development Group.

Het korps verhuisde begin december 2018 naar een nieuwbouw in de Minister de Taeyelaan, bij de Oudenaardsesteenweg. Het vroegere commissariaat tussen de Oude-Vestings- en Jan Persijnstraat werd voor 2.005.000 euro verkocht aan Antonissen Development Group uit Antwerpen. De projectontwikkelaar is nu klaar met de plannen. Het ex-commissariaat wijkt voor D’Oude Vesting, met een knipoog naar de Oude-Vestingsstraat. Het woonproject omvat zestien appartementen, twee penthouses en een commerciële ruimte. Opmerkelijk: ondanks de centrale ligging in de binnenstad omvat het project ook heel wat groen. Er komen 300 m² aan daktuinen en groendaken met grassen, struiken en bomen, goed voor 37 procent van de oppervlakte van het terrein.

Verkoelend effect

“We willen enkel projecten die zo min mogelijk en liefst geen open ruimte innemen”, zegt Sven Potvin. “We creëren daarbij zoveel mogelijk extra groen, in dit geval met groendaken en daktuinen. Ze zorgen voor een verkoelend effect tijdens de steeds warmere zomers. Meer groen is de beste manier om hitte-eilanden in onze steden aan te pakken. En we nemen zo samen met Kortrijk mee het voortouw in meer energie-efficiënte gebouwen.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen