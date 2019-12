"Money or dogs": overvaller weg met drie hondjes Redactie

30 december 2019

00u00 0

Een gewapende overvaller heeft bij een 63-jarige vrouw in Bellegem, bij Kortrijk, drie hondjes gestolen. Hij belde zaterdagavond aan en toen ze de deur op een kier opendeed, duwde hij die open en liep naar binnen. De vrouw vertelde hem dat ze geen cash in huis had. Daarop riep de inbreker: "Money or dogs!" De vrouw heeft 11 kleine honden. Drie daarvan - twee chihuahua's en één pomeriaantje (een klein keeshondje) - pakte hij beet en hij eiste hun paspoortjes. "Hij heeft mijn drie mooiste hondjes mee. De kans is heel klein dat ik ze ooit terugzie", zegt baasje Christine Ronsse. "Ik ben bang dat hij nog eens zal terugkomen voor mijn andere hondjes." De gestolen dieren zijn elk zo'n 1.000 euro waard. Gemiddeld is er bijna één 'hondendiefstal' per dag in ons land. Chihuahua's zijn het populairste slachtoffer, goed voor ongeveer de helft van de gestolen hondjes. (AHK)