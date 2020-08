Exclusief voor abonnees “Marilyn Manson wilde zilveren bestek om te eten en een kleedkamer waar het precies 18 graden was”: Alcatraz troost fans met 7 memorabele momenten Peter Lanssens

06 augustus 2020

09u34 20 Kortrijk Het is stil in Kortrijk. Geen metalheads in de stad: Alcatraz Hard Rock & Metal Festival van 7 tot en met 9 augustus is geannuleerd. Om de fans te troosten, blikken we samen met promotor-booker Mario Mortier terug op de 7 meest memorabele momenten van de voorbije zeven edities in Kortrijk. Zo vergeten ze bij Alcatraz nooit de komst van Marilyn Manson. “De Amerikaanse zanger wilde een zwart aangeklede kleedkamer waar het precies 18 graden was. En zilveren bestek, om te eten”, glimlacht Mario Mortier.

Belangrijk: er is dit weekend met Metal Festival Alliance wél een niet te missen online treffen. Onder meer met een exclusief optreden van postmetalcollectief Amenra, enkele weken geleden in alle stilte opgenomen op de festivalweide van Alcatraz. Een ticket voor Metal Festival Alliance kost 6,66 euro. Een schappelijke prijs en je helpt er de crew van Alcatraz mee om van het vierdaags festival in 2021 een ongezien succes te maken. Horns up!

