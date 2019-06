Man (33) voor rechter na maandenlange stalking ex Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

15u26 0

Een 33-jarige man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij zijn ex-vrouw en kinderen maandenlang stalkte. Het koppel huwde in 2017 maar de man vertrok in 2017 plots enkele maanden terug naar zijn thuisland Armenië. Eénmaal terug werd de echtscheiding ingezet. Daarna ging de man zijn ex continue stalken en dook hij op bij haar thuis, voor haar auto en op de school van de kinderen. Een rechter legde een contactverbod op maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De man bleef zijn ex maar lastig vallen en kwam tot 20 keer aan de schoolpoort staan waar telkens amok werd gemaakt. Volgens zijn advocaat kampt de man met psychische problemen. Vonnis op 26 juni.