'Mama heeft Crohn': kinderboekje van studentes maakt darmziekte begrijpbaar

25 augustus 2020

16u50 0 Kortrijk Twee studentes uit Waregem en Zwevegem van de Odisee Hogeschool in Gent hebben een kinderboek gemaakt over de ziekte van Crohn. ‘Mama heeft Crohn’ moet de ziekte meer begrijpbaar maken bij kinderen. “Dit is een zeer handig hulpmiddel om mijn kinderen uit te leggen welke ziekte mama heeft”, vertelt Crohn-patiënte Lindsy Feys (38) uit Geluveld.

Studentes Julie Wante (22) uit Waregem en Suzan Planckaert (22) uit Zwevegem werkten voor hun bachelorproef aan de Odisee Hogeschool in Gent een kinderboek uit over de ziekte van Crohn. “We wilden allebei iets met de ziekte van Crohn doen en namen toen contact op met AZ Groeninge”, vertellen Julie en Suzan die de bachelorproef maakten voor hun studies Voedingskunde- en dieetleer. “Zij hadden vanuit de patiënten gehoord dat er vraag was naar een educatief middel om de ziekte te kunnen uitleggen aan kinderen. Van daaruit is het idee om een kinderboek te maken erg snel gegroeid.” Daarna stelden de studentes een vragenlijst op die aan 37 Crohn-patiënten van het AZ Groeninge werd voorgelegd. “Zo hadden we zeker de belangrijkste zaken mee in het boek en konden we schrijven aan de rode draad door het boekje.” Schrijfster Caroline Van Steenbergen en illustratrice Sarah Versteele maakten het werk af. De ziekte van Crohn is een genetische aandoening in de darmen. De ziekte komt pas opspelen bij bepaalde infecties en treft ook vaak jonge mensen met kinderen. Vaak voorkomende klachten zijn chronische buikpijn en diarree waardoor het dagelijks leven van de patiënten erg verstoord wordt.

“Samen met man voorlezen”

Voor Crohn-patiënte Lindsy Feys (38) uit Geluveld komt het kinderboekje net op tijd. “Ik heb twee kindjes Odette (5) en Yvonne (3) die uiteraard niet begrijpen wat mama juist heeft”, vertelt Lindsy die de diagnose acht jaar geleden kreeg. “Ze begrijpen het soms niet wanneer ik nog maar eens niet met hen kan spelen. Ik heb ook mijn zwangerschap een tijdje moeten uitstellen door de ziekte op aanraden van de dokter. Toen had ik vooral veel last van diarree en buikpijn. Ondertussen is de ziekte bij mij onder controle en moet één keer om de acht weken aan de baxter hangen in het ziekenhuis. Nu heb ik vooral nog soms klachten van vermoeidheid. Het is erg vervelend want bij alles wat je doet wil je zeker zijn dat er altijd en overal een toilet in de buurt is. Veel mensen begrijpen het ook niet want uiterlijk zien ze niks aan mij. Ik ken mijn lichaam ondertussen ook al beter. Zo zal ik buitenshuis bijvoorbeeld nooit rauwe wortels of spaghetti eten, want ik weet dat het dan miserie is. Met dit boekje kan ik perfect uitleggen aan Yvonne en Odette wat mama precies heeft. Ik ga dit zeker samen met mijn man voorlezen aan de kinderen.” Het boekje is er gekomen door een samenwerking tussen AZ Groeninge, Odisee Hogeschool en het biofarmaceutisch bedrijf Takeda dat de kosten voor de productie van het boekje op zich neemt. Op dit moment zijn 1.000 exemplaren gedrukt die gratis te verkrijgen zijn via deze website.