‘Limoservice’ aan schoolpoort ’t Fort werkt al 12 jaar: “We voorkomen zo ongevallen” Peter Lanssens

04 maart 2020

13u07 8 Kortrijk Geen stress en gevaarlijke toestanden aan de schoolpoort van basisschool ’t Fort in Plein in Kortrijk. Een portier met geel hesje aan opent er ’s morgens altijd de deur van elke auto. Zodat de kinderen rustig kunnen uitstappen. En na een ‘goeiemorgen’ snel het zebrapad oversteken, recht de school binnen.

Het systeem werkt al 12 jaar. Woensdagmorgen was mama Flor Depraetere uit Kortrijk portier van dienst. “Het is een prima manier van werken zo”, vertelt ze. “Want als je kinderen zonder begeleiding uit de auto’s laat stappen, riskeren ze in conflict te komen met fietsers op het fietspad. Door een portier te laten helpen, zijn de kinderen, de ouders en de fietsers op hun gemak. Er gebeuren geen ‘stomme toeren’ zo”, aldus Flor.

Zone voor bakfietsen

De wagens kunnen er ook niet anders dan op straat aan te schuiven, want er is te weinig parking aan de poort van ’t Fort. “En de straat is hier heel smal”, vertelt directrice Christine Desmet. “Let op: we promoten het afzetten van de kinderen met de wagen niét. Het zijn vooral ouders met kleuters die dat doen. We promoten wél het fietsen. Zo is de ruimte om fietsen te stallen stelselmatig uitgebreid. We hebben hier nu zo’n 100 plaatsen. We hebben verder een zone voor bakfietsen en fietsen met een kar, waar je maximum 10 minuten mag parkeren. De laatste drie jaar is het aantal ouders, dat hun kinderen met de fiets tot hier brengt, verdriedubbeld.”

Geen fietsstraat

“De meest ideale oplossing zou zijn om van dit deel van Plein een woonerf te maken”, vervolgt Christine Desmet. “Maar dan moet de weg hier volledig heraangelegd worden, de komst van nieuwe rioleringen inbegrepen. Ik snap dat deze dure ingreep nu geen prioriteit is voor het stadsbestuur. Het zou wel aangewezen zijn om ook dit deel van Plein mee te nemen in de fietszone in de binnenstad, als extra fietsstraat”, aldus Christine Desmet. ’t Fort telt 400 kleuters en lagere scholieren. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts: “We richten daar geen fietsstraat in omdat er aan ‘t Fort al een fietspad is. En een fietspad is immers altijd nóg beter dan een fietsstraat.”