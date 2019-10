“Leerlingen met lege brooddoos op school? We helpen ze meteen”: Brugfiguren hielpen al 3.270 kwetsbare kinderen in Kortrijk Peter Lanssens

09 oktober 2019

12u27 11 Kortrijk Acht brugfiguren slaan in 31 basisscholen in Kortrijk een brug tussen kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en maatregelen en diensten om armoede te bestrijden. De resultaten zijn indrukwekkend. Ze hielpen in vijf jaar al 3.270 kinderen en behandelden 11.803 hulpvragen. “Leerlingen met een lege brooddoos? Het blijft helaas voorkomen, net zoals kinderen met sandaaltjes en zomerjas in de winter. Maar door kort op de bal te spelen, helpen we ze snel. Al botsen we soms ook op een muur, zoals op het vlak van huisvesting.”

De brugfiguren bereikten en hielpen 3.270 op een totaal van 9.000 kinderen in het basisonderwijs in Kortrijk. Dat is ruim een derde van alle gezinnen met schoolgaande kinderen. Straffe cijfers. De acht brugfiguren zijn dames met veel levenservaring. De meeste vragen die ze vooral van mama’s krijgen gaan over schoolfacturen die niet betaald raken, opvoeding, ondersteuning om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen, vragen rond betaalbare vrije tijd voor hun kroost en psychosociale problemen. “Armoede zit overal”, zeggen de brugfiguren. “Al komt het vooral in grote gezinnen voor. Kansarmoede is ook vaak gekleurd. We zijn heel bereikbaar voor die mensen en slagen er snel in om hun vertrouwen te winnen. We hebben een eigen bureau in de basisscholen en gaan met die mensen op pad om hen te helpen. We slagen er vaak in om hen te helpen. Maar soms ook niet. Zo wonen veel kwetsbare gezinnen in huizen die te klein of niet in orde zijn. Betere huisvesting vinden is bijzonder moeilijk omdat immokantoren die mensen amper kansen geven. En er lange wachtlijsten zijn bij sociale huisvestingsmaatschappijen. Er zijn ook lange wachtlijsten op het vlak van gezondheidszorg. En voor mama’s lukt het te vaak niet om kinderopvang te vinden. Waardoor ze zelf niet kunnen werken.”

Veel kwetsbare gezinnen wonen in huizen die te klein of niet in orde zijn. Betere huisvesting vinden is bijzonder moeilijk omdat immokantoren die mensen amper kansen geven. En er lange wachtlijsten zijn bij sociale huisvestingsmaatschappijen. De brugfiguren

Veel dankbaarheid

Maar het werk van de brugfiguren is vooral erg nuttig. “We halen er voldoening uit en voelen veel dankbaarheid”, vertellen ze. “We worden allemaal geraakt door de armoede. Maar we ventileren tegen elkaar om alles te kunnen verwerken. En soms trekken we grenzen hoor. Zo gaat de dienst-gsm uit in het weekend.”

Werking versterken

Opmerkelijk: 7 op 10 kwetsbare gezinnen en kinderen die van de brugfiguren hulp krijgen, waren nog niet gekend bij stad of OCMW. “Omdat veel gezinnen niet in scherpe armoede leven, maar toch vanalles tekortkomen. Waardoor ze gaan ‘shoppen’ met facturen en in een neerwaartse spiraal dreigen terecht te komen”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). “En het is niet omdat je moeilijkheden hebt, dat je automatisch bij het lokaal bestuur aanklopt. Vandaar dat de brugfiguren zo belangrijk zijn. Ze wijzen die mensen toch naar de juiste welzijnsorganisaties door. Niet enkel om hun facturen betaald te krijgen. Maar ook om aan de oorzaken van armoede te werken zoals werkloosheid, relationele of gezondheidsproblemen en eenoudergezinnen. De brugfiguren ontlasten verder de leerkrachten. Die zich zo op hun pedagogische opdracht kunnen concentreren. Want anders kunnen ze het niet meer belopen. We gaan nu de werking van de brugfiguren verder versterken. Meer info volgt op woensdag 16 oktober. Dan stellen we een nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede voor, met twaalf grote werven en een meervoud aan acties.”

Het is niet omdat je moeilijkheden hebt, dat je automatisch bij het lokaal bestuur aanklopt. Vandaar dat de brugfiguren zo belangrijk zijn. Ze wijzen die mensen toch naar de juiste welzijnsorganisaties door. Niet enkel om hun facturen betaald te krijgen. Maar ook om aan de oorzaken van armoede te werken zoals werkloosheid, relationele of gezondheidsproblemen en eenoudergezinnen. Schepen Philippe De Coene

31 basisscholen

Er zijn zeven basisscholen met een vaste brugfiguur. Die zijn Drie Hofsteden, Sint-Amand Noord, Sint-Jozef, ’t Fort en Sint-Theresia in Kortrijk, Sint-Vincentius in Bissegem en De Dobbelsteen in Heule. Volgende scholen worden geholpen door een mobiele brugfiguur en drie vaste die deze taak gedeeltelijk opnemen: VBS Bellegemn, Biekorfje Aalbeke, centrumschool Marke, Damiaan, De Ark, De Baai, De Blauwe Poort, De Kindervriend, De Kunstgalerij, De Levensboom, De Sprong, Wielewaal, basisschool Kooigem, Het Open Groene, Heule Watermolen, Mijn Oogappel, MPI Pottelberg, O.L.V. Vlaanderen, Pius X, Sint-Amand Zuid, basisschool Rollegem, Sint-Paulus, Spes Nostra en V-Tex.