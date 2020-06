#KortrijkKorting vervangt traditionele braderie: “Klanten zijn blij dat ze weer eens aan de koopwaar kunnen voelen” Christophe Maertens

28 juni 2020

16u21 8 Kortrijk In de Kortrijkse binnenstad vindt dit weekend #KortrijkKorting plaats, een koopweekend dat de stad organiseert samen met de handelaars van het winkelwandelgebied. #KortrijkKorting is de eerste koopjescampagne sinds het begin van de coronacrisis en komt een beetje in de plaats van de braderie. “We draaien een kleinere omzet, maar we zijn al blij dat we onze winkel mogen openen.”



In Kortrijk stond dit weekend normaal de braderie op het programma, maar door de coronocrisis ging die niet door. Samen met de handelaars heeft de stad met #KortrijkKorting toch een soort indoorbraderie georganiseerd. “We zijn hoopvol dat we wat volk over de vloer krijgen, maar het zal niet hetzelfde zijn als een normale braderie”, zeggen Hendrik Georges en Christine De Meyere van Filati, een zaak in slaapkledij, ondergoed en sokken. “Als je weet dat heel het zuiden van West-Vlaanderen in een braderieweekend naar Kortrijk afzakt, ga je nu niet dezelfde omzet draaien. We hopen dat juli en augustus wat zullen compenseren, en dat niet iedereen naar het buitenland trekt. We verwachten wel dat steden als Kortrijk de komende maanden meer volk zullen lokken. Veel mensen hebben de boodschap begrepen om lokaal te kopen. Onze webshop heeft goed gedraaid de afgelopen maanden, maar het is nog altijd niet zoals het zou moeten zijn. Maar de klanten zijn wel blij dat ze weer kunnen komen om aan de koopwaar te voelen, wat online niet mogelijk is.”

Volgens Hendrik houden de meeste mensen zich wel aan de coronamaatregelen. “Het is wat losser dan in het begin, maar de klanten houden er nog altijd rekening mee. Dat is goed, want een tweede lockdown is absoluut te vermijden. We krijgen wel steun van de stad, zoals de hekken die voor de deur staan. Het is niet ideaal, maar we maken er het beste van.”

Niet op de hoogte

Zaterdag was er wat volk in de winkelstraten, maar de grote drukte bleef die namiddag uit. Niet alle shoppers wisten dat er koopjes te doen waren. Rani Herman (17) uit Ingelmunster en haar vriend Kevin Jannsens (23) uit Oostende stonden er in ieder geval niet bij stil. “We zijn niet met opzet naar Kortrijk gekomen omdat er koopjes waren. Ik had gewoon nieuwe schoenen nodig, maar tot mijn verrassing kreeg ik er korting op.”

“Bij sommige winkels staat er wel een lange wachtrij en dan lopen we gewoon door. Voor de rest is het te doen: afstand houden en je handen wassen. Je wordt dat gewoon. Vorig week kwam ik ook al eens naar Kortrijk en toen was het echt heel rustig. Nu is het wel drukker, maar ik had het eigenlijk nog drukker verwacht. Ik vind het echter wel veilig om te shoppen”, pikt Rani in.

Ook Kirsten Van Houtte uit Waregem, die samen haar dochtertje Elise (8) op stap is, wist niet dat er een koopjesweekend was. “Ik dacht dat dat nog niet mocht. We zijn naar Kortrijk gekomen omdat we dringend schoenen nodig hebben. Met de versoepeling van de maatregelen kan het trouwfeest van mijn broer doorgaan. We hebben tot op het laatste moment gewacht om te komen winkelen. Toevallig zijn er nu koopjes, dus dat is fijn meegenomen.”

Druktebarometer

Net voor winkelcentrum K lijken op het eerste gezicht twee strenge politie-inspecteurs op een duidelijke manier de mensen aanwijzingen te geven over de afstandsregels. Uiteindelijk blijkt het om de ‘lachgasten’ te gaan, twee komieken uit Wilrijk. “Wij doen het in het ‘Antwerps’ omdat we weten dat dat in West-Vlaanderen al meteen een spanningsveld creëert. Maar de mensen luisteren wel naar ons en houden zich aan de regels.”

Zondag is het koopzondag en was het al meteen wat drukker. Dat bleek ook aan de druktebarometer. Rond 16 uur stond die voor de winkelstraten in het rood. Dat wil zeggen dat de mensen gevraagd wordt weg te blijven.