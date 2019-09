“Kortrijk géén GAS-kampioen in Vlaanderen” Vanaf deze week boete van 58 euro voor wie fietser inhaalt in fietszone Peter Lanssens

09 september 2019

17u43 0 Kortrijk Wie een fietser inhaalt in de fietszone in hartje Kortrijk, riskeert vanaf deze week een GAS-boete van 58 euro. En wie een peuk op de grond gooit, riskeert sinds vorige week een GAS-boete van 25 tot 55 euro. Bij veel inwoners leeft de perceptie dat Kortrijk als stad ondertussen GAS-koploper van Vlaanderen is. Niet juist, stelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We zijn géén GAS-kampioen”, zegt de burgemeester, die dat staaft door het vrijgeven van een reeks cijfers.

Het is nog te vroeg voor de GAS-cijfers van 2019 in Kortrijk. Als we naar de voorbije jaren kijken, zien we dat het aantal GAS-boetes per jaar niet spectaculair stijgt met 397 boetes in 2014, 502 in 2015, 386 in 2016, 440 in 2017 en 460 in 2018. Merk wel op dat er voor 2019 sowieso een piek zal zijn. Zo werden er sinds begin april in vier maanden tijd 909 GAS-boetes van 58 euro uitgedeeld voor fout parkeren en/of verkeerd rijden op het stadsdeel Weide, aan zwembad Lago Weide. Er komen verder nieuwe GAS-boetes bij. Zoals sinds vorige week 25 tot 55 euro voor het gooien van een sigarettenpeuk op de grond. En sinds deze week 58 euro voor wie met een motorvoertuig (elk voertuig met een motor uitgerust) een fietser inhaalt in de fietszone. “Vergelijken met andere steden is niet eenvoudig, maar Kortrijk is zeker geen GAS-kampioen”, vertelt Vincent Van Quickenborne. Hij verwijst naar Leuven, waar er tot 3.000 overtredingen per week zijn voor wie het circulatieplan in de Dijlestad niet correct volgt. Ook in andere steden zoals Roeselare, Oostende, Mechelen en Gent worden veel meer GAS-boetes uitgedeeld.

Gemeentelijke administratieve beloning?

De top vijf van de GAS-boetes in 2018 in Kortrijk: 109 voor wildplassen, 103 voor privatieve ingebruikname van de openbare weg zonder toestemming, 80 voor sluikstorten, 38 voor (winkel)diefstal en 22 voor nachtlawaai. Je kon in 2018 in Kortrijk voor 34 overtredingen een GAS-boete krijgen (zie tabel). Sommige politici vinden net zoals de inwoners dat de GAS-reglementering te uitgebreid wordt. “De focus ligt nu overal op GAS-sancties”, postte burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) vorig week op Facebook. “Kunnen we ook over een GAB of gemeentelijke administratieve beloning nadenken? Een voorbeeld is een fris drankje trakteren, voor wie de tuin helpt onderhouden van een zorgbehoevende persoon”, aldus Benoit. Vincent Van Quickenborne vindt een GAB een goed idee: “Ja. Zo willen we met Kortrijk de stad van de glimlach worden. Dat kost geen geld, maar wel wat moeite.”