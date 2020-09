‘Kortrijk Drumt’ in gietende regen tegen corona Peter Lanssens

27 september 2020

12u13 13 Kortrijk Het was van eind 2019 tijdens De Warmste Week geleden dat we het spektakel Kortrijk Drumt nog eens aan het werk zagen. Negen maanden later gaven de drummers eindelijk nog eens van jetje, in het verre Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Waar er in de gietende regen tegen corona gedrumd werd.

Kortrijk Drumt, van de school Drumsessies Gino Kesteloot in Heule bij Kortrijk, gaf vrijdagavond een coronaproof optreden met vijftig drummers op het Gemeenteplein in Hoeilaart. Stephan Bohez verzorgde als PA het geluid. Partytenten brachten beschutting, maar ideaal waren de omstandigheden niet. Om het zacht uit te drukken.

De storm Odette kreeg Kortrijk Drumt niet klein. We waren niet te stoppen en speelden een uur en twintig minuut. Ook het publiek was ronduit fantastisch. Gino Kesteloot

“Het goot water, maar daar lieten we ons niet door afschrikken”, vertelt meester-drummer Gino Kesteloot. “De storm Odette kreeg Kortrijk Drumt niet klein. We waren niet te stoppen en speelden een uur en twintig minuut. Ook het publiek was ronduit fantastisch. Ze daagden ondanks de regen toch maar op. Het leek precies op een zee van paraplu’s op het Gemeenteplein in Hoeilaart, alle respect daarvoor! We mogen volgend jaar opnieuw in Hoeilaart optreden, maar dan op het echte Druivenfestival, dat nu geannuleerd was in tijden van corona”, aldus Gino Kesteloot. Hoofdsponsor van Kortrijk Drumt is accountants- en auditkantoor Vandelanotte.