‘Kerstman’ Franky De Smet-Van Damme verrast Van Quickenborne tijdens schepencollege Maxime Petit

23 december 2019

09u36 0

Het Kortrijkse schepencollege werd maandagochtend even verstoord door de cameraploeg van StuBru, die in alle vroegte binnenstormde. De burgemeester droomde tevergeefs luidop van een verrassingsoptreden van de populaire Amerikaanse formatie Metallica in zijn kabinet. Na de inval van StuBru klonk luidkeels ‘help’ vanuit het raam. De schreeuwer om aandacht bleek Franky De Smet-Van Damme van metalband Channel Zero te zijn die met een hoogtewerker tot bij het raam van het kabinet werd gestuwd. Franky De Smet -voor de gelegenheid als Kerstman- had een bedankingsshirt bij voor de burgemeester. “De Warmste week kroop al in de kleren”, wist Van Quickenborne en om zijn cadeau te showen moest hij ook nog eens gedeeltelijk uit de kleren. Op het shirt stond het opschrift ‘Merci Kortrijk’ met de avatars van de Warmste Week-dj’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns. Na dit korte intermezzo moest de burgervader met zijn gevolg weer hard aan het werk.