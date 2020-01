“Ik steel om te kunnen eten”, zegt vrouw die eigenlijk kleptomane is VHS

30 januari 2020

09u40 0 Kortrijk Een 58-jarige vrouw uit Kortrijk die in 2017 al eens veroordeeld werd voor diefstallen, kreeg nu voor identieke feiten zes maanden en een boete van 400 euro. “Mijn cliënte is arm en steelt om iets te eten te hebben”, pleitte haar advocaat. Bij momenten mocht dat blijkbaar ook iets meer zijn, want één keer stal ze Sint-Jacobsvruchten.

M.A. sloeg vooral toe in grootwarenhuizen zoals Aldi en Albert Heijn. Toen ze werd gesnapt, verklaarde ze de feiten te plegen omdat ze in armoede leefde. “Ik heb bijna geen geld en krijg budgetbegeleiding”, klonk het. Toen de politie dat controleerde, bleek de bewering van de vrouw niet te kloppen. Volgens haar advocaat lijdt de vrouw aan kleptomanie. Haar actieterrein beperkte zich niet tot warenhuizen. Ook in Kinepolis maakte ze zich schuldig aan diefstal. Op een bepaald moment ging ze in de bistro Budalys, in de Budastraat in Kortrijk, aan de haal met een fles rode wijn en drie dagschotels. M.A. daagde niet op in de rechtbank, ze werd veroordeeld bij verstek.