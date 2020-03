“Horecabazen, breng zaterdagochtend jullie voedseloverschotten binnen, voor de armen” Peter Lanssens

13 maart 2020

19u21 114 Kortrijk De stad Kortrijk houdt op zaterdag 14 maart van 9 tot 11 uur een inzameling van voedseloverschotten in De Nieuwe Lente in de Peperstraat 141 in Heule.

Omdat veel horecazaken met overschotten zitten, nu er een verplichte sluiting tot en met 3 april ingaat. “Brengen jullie overschotten massaal binnen. We gaan ze thuis laten bedelen, bij mensen in armoede om hen te helpen”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Het is nodig dat we de komende weken allemaal solidair zijn met elkaar. Het is aan ons allen, aan ons als stad, om te tonen dat we hier sterker uit komen.”