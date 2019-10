Exclusief voor abonnees “Hoe slechter het met ons gaat, hoe beter onze muziek”: frontman Colin H. van Eeckhout openhartig over 20 jaar Amenra ‘Metalband’ viert twintigjarig bestaan in Menen met concerten, expo, performances en dans Christophe Maertens

17 oktober 2019

06u00 0 Kortrijk Het Kortrijkse muziekcollectief Amenra bestaat twintig jaar en organiseert daarom samen met andere muzikanten en kunstenaars de komende weken een verjaardagsfeestje in grensstad Menen. Al is de naam ‘feestje’ eerder een verkeerde woordkeuze, want met thema’s als pijn en offer, geboorte en dood, wordt het nooit een vrolijke boel bij Amenra. We zochten frontman Colin H. van Eeckhout op in Gent, waar hij nu woont, voor een openhartig gesprek over Amenra, over lijden als inspiratie en over de toekomst.

Amenra is sinds 1999 uitgegroeid tot een live-fenomeen in binnen- en buitenland. Een Amenra-concert is intens, het grijpt je bij de keel. Maar hun muziek is tegelijk kunst, hun lijden een bron van kracht en inspiratie. En dat al twintig jaar. Amenra brengt van 18 oktober tot 21 december samen met het cultuurcentrum in Menen een programma dat focust op vijf deelaspecten die de groep gevormd hebben. Ze werkten een artistieke tentoonstelling uit, twee akoestische concerten in de Sint-Franciscuskerk, een vuurritueel op het Leie-eiland, twee dansvoorstellingen en een afsluitende concertavond.

Onze muziek vindt zijn oorsprong in de metal, maar dat is het dan ook. Als je ons in een bepaald hoekje probeert te duwen, doe je Amenra onrecht aan Frontman Colin H. van Eeckhout

