Exclusief voor abonnees “Hier is mijn grote broer gisteren verdronken, verstrikt in de waterplanten...”: Familie Norbert (21) staart verslagen over kanaal Bossuit-Kortrijk Hans Verbeke

30 juli 2019

19u00 1 Kortrijk De verslagenheid is groot bij de familie van de 21-jarige Norbert Nsanzimana, die maandagavond in het kanaal Bossuit-Kortrijk verdronk. De jongeman uit Schaarbeek raakte verstrengeld in de waterplanten en ging kopje onder. “Norbert heeft een fout gemaakt die hij met z’n leven bekoopt”, zegt broer Floribert.

Wezenloos tuurt Floribert Nsanzimana over het rustig kabbelend water van het kanaal Bossuit-Kortrijk, vlakbij de lokalen van de Kortrijkse Yacht- en Kanoclub langs de Visserskaai. “Hier is mijn grote broer gisteren verdronken”, stamelt hij voorzichtig. “Vader woont hier vlakbij”, zegt Floribert. “Mijn broer en een neef kwamen maandagavond naar hier, om zich te ontspannen in het water. Ook hun liefjes waren mee. Aan de grote betonnen trap zijn ze in het water gegaan. Norbert waagde zich echter steeds verder. Te ver, zo bleek plots.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis