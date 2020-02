‘HelloFresh voor honden’ BuddyBites is West-Vlaams starter van 2019 Peter Lanssens

18u10 0 Kortrijk BuddyBites is ‘West-Vlaams starter van 2019'. Ingenieurs Mattijs Brandt uit Kortrijk en Charlotte Coene uit Diksmuide lanceerden een soort HelloFresh voor honden. BuddyBites zoekt de ideale voedingsmix voor jouw hond en levert die in een doos aan huis. Opmerkelijk: er werd in 2019 een record van 11.004 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in onze provincie.

De site van BuddyBites werkt met een digitaal hondenpaspoort, samengesteld op basis van de info die door een baasje wordt aangeleverd. Het voedingsplan wordt bepaald op basis van dat digitale paspoort. Er wordt zo ook kennis verzameld, om de producten en diensten van BuddyBites voortdurend bij te sturen en te optimaliseren. Een gat in de markt, vinden ze ook bij Unizo. Achter BuddyBites gaat een sterk ondernemersverhaal, een weldoordacht businessplan en een productstrategie schuil. “De jonge en gedreven ondernemers hebben een grote voorliefde voor hun doelpubliek”, zegt directeur van Unizo West-Vlaanderen Wouter Blomme. “Met de juiste partners samenwerken en inspelen op hedendaagse trends: het lijkt eenvoudig. Maar dat ze dit op een niet voor de hand liggend marktsegment zoals dat van de hondenvoeding toepasten, gaf de doorslag voor onze jury.”

Gelijkwaardig pensioen

Er werden 11.004 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen in West-Vlaanderen opgericht in 2019. Dat is een record en een stijging van 5,04 procent in vergelijking met 2018 (10.476). “We zijn trots op onze starters”, gaat Wouter Blomme verder. “De stijgende lijn heeft te maken met het verbeterd imago van het ondernemerschap. Toch kan het nog beter. Een gelijkwaardig pensioen voor zelfstandigen zou al een stap in de goede richting zijn. We verwijzen ook naar ons voorstel voor een belastingaftrek van 20 procent voor eenmanszaken.”