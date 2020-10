‘Grapje’ kost voortvluchtige gedetineerde 15 maanden effectieve celstraf extra LSI

12 oktober 2020

12u02

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 26-jarige jongeman uit Gent is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden omdat hij in Kortrijk een kotstudent met een mes bedreigde en probeerde geld af te persen. Toen het slachtoffer in paniek de straat opliep, riep de dader hem na “dat het maar voor de grap was”. Hij bleek niet teruggekeerd uit penitentiair verlof.

Op 29 januari 2019 wandelde een kotstudent rond 18u van het station naar zijn kot. Plots werd hij door Giovanny D. aangesproken en om wisselgeld gevraagd. Toen het slachtoffer zijn portefeuille bovenhaalde, kreeg hij plots een mes te zien en vroeg D. al zijn geld af te geven. Het slachtoffer liep in paniek de weg op. Waarop D. hem nariep “dat het maar een grapje was” en weg wandelde. Een fietspatrouille van de politie kon D. wat verderop in de boeien slaan. Hij bleek voortvluchtig omdat hij al veertien dagen na een dag penitentiair verlof niet meer naar de gevangenis was teruggekeerd. “Omdat mijn vader stervende was”, vertelde hij aan de rechter. Hij bekende de gewapende afpersingspoging. Hij liep al tal van veroordelingen op voor diefstallen, slagen en afpersingen op waardoor hij minstens tot 2026 in de cel moet blijven. “Ik zit al opgesloten sinds mijn 16de”, bekende hij zelf.