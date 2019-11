“Gert-Jan, er komen vlammen uit je wagen”: vader verwittigt zoon dat BMW in brand staat VHS

27 november 2019

19u45 20 Kortrijk Op de buitenring (R8) in Heule moest de brandweer woensdagavond een brandende auto gaan blussen. De achttien jaar oude BMW X5 van Gert-Jan Verbeure (29) uit Markegem liep zware schade op maar niemand raakte gewond. “Het was mijn vader die achter mij reed, die me er attent op maakte dat er iets fout was”, zegt de man.

Vader en zoon Verbeure reden woensdagavond samen op de R8. “Ik reed achter mijn zoon”, vertelt de vader. “Tussen ons zat nog een andere wagen. Plots zag ik vlammen onderaan de wagen van Gert-Jan. Dat was even schrikken. Vrijwel onmiddellijk besefte ik dat mijn zoon zelf niks in de gaten had. Daarom heb ik signalen gegeven met mijn grootlichten en ben ik zo snel mogelijk naast hem gaan rijden.”

Gesticuleren

Gert-Jan wist niet wat hem overkwam. “Mijn pa was wild aan het gesticuleren, hij was duidelijk niet gerust. Aan zijn ogen zag ik dat het ernstig was. Hij deed teken dat ik me aan de kant moest zetten. Pas toen ik dat gedaan had, werd me duidelijk waarom hij zo opgewonden was.” Gert-Jan had voordien niks opgemerkt. De man probeerde zelf nog te blussen. “Maar zo’n brandblussertje uit je wagen is echt waardeloos, als het er echt op aankomt”, zegt hij. “We slaagden er wel nog in wat spullen uit mijn wagen te redden.”

Einde verhaal

Het voertuig brandde uiteindelijk niet helemaal uit. De blussers hadden de situatie snel onder controle. “Maar ik vrees dat het einde verhaal is voor mijn wagen”, zegt Gert-Jan. “Jammer, maar anderzijds moet ik ook toegeven dat hij al flink wat jaren op de teller heeft en dus ruimschoots z’n diensten heeft bewezen.” Door de interventie was er wat hinder op de R8 tijdens de avondspits.