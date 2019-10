“Gericht op zakenmensen en luchthavenvervoer”: Kortrijk heeft met Taxi Dominic nieuw taxibedrijf Peter Lanssens

17 oktober 2019

15u52 8 Kortrijk Kortrijk heeft een nieuw taxibedrijf met standplaats aan het station: Taxi Dominic. Zaakvoerder is Dominic Creus. “Het ondernemen zit in mij, terwijl ik van nieuwe uitdagingen hou”, zegt Dominic, die ook frituur Pitstop in de Lange Steenstraat runt en de man is achter ‘At Your Service’, een bedrijf van stewards en gastheren. “Taxi Dominic is vooral op zakenmensen gericht, terwijl we ons specialiseren in luchthavenvervoer in binnen- en buitenland. Ik start mijn taxibedrijf in Kortrijk omdat we ons goed voelen in deze stad.”

Taxi Dominic start met één wagen: een Mercedes V 250. Dominic Creus rijdt zelf. Hij heeft ook een voltijdse rijder en een extra rijder in dienst. “We zijn een startend taxibedrijf, maar wie weet komt er zeer binnenkort al een tweede wagen bij”, vertelt hij. “We staan voor eerlijkheid met een correct aangegeven prijs op de taximeter, netheid en een topservice naar de klant toe. We rijden zeven dagen op zeven, de klok rond. We hebben ook vip-formules, inclusief drankje en Wi-Fi. We doen alle luchthavens aan. Niet enkel in België zelf, maar ook in het buitenland zoals in Frankrijk en Duitsland. Belangrijk: geleidehonden mogen mee”, aldus Dominic Creus. Info, ook om bijvoorbeeld een taxi vast te leggen voor een feest: www.taxidominic.be of tel. 0499/12.66.43.