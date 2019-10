“Geen signalen van verhoogde agressiviteit”: KV Kortrijk en Zulte Waregem roepen op tot positieve derby Eddy Soetaert en Peter Lanssens

16 oktober 2019

18u43 0 Kortrijk Nu zaterdag staan KV Kortrijk en Zulte Waregem tegenover elkaar en dan durft de vlam wel eens in de pan te slaan. Daarom zaten de club-CEO’s Matthias Leterme en Eddy Cordier woensdagavond samen om een positieve boodschap te brengen. “Neen, er is geen paniek en er zijn geen signalen van verhoogde agressiviteit. Maar wij willen oproepen tot een positieve burenstrijd”, zeggen ze.

“We willen dat ook families met kinderen zonder zorgen naar de wedstrijd komen”, aldus Matthias Leterme tijdens dit unieke initiatief. “Wij ondersteunen de sfeeracties van onze fans. Maar die moeten ludiek blijven.”

Het zal oorlog zijn, maar alleen verbaal. Er mag al eens een bundel prei op de mat vliegen. Dat kan geen kwaad. Wij hebben ook nog met ‘kiekens’ rondgelopen, maar verder mag het niet gaan. Geert Titeca, supportersvoorzitter van Essevee

Bundel prei

Geert Titeca, voorzitter van de bezoekende Essevee-supporters, kan er in komen: “Het zal oorlog zijn in het Guldensporenstadion, maar alleen verbaal. Er mag al eens een bundel prei op de mat vliegen. Dat kan geen kwaad, wij hebben ook nog met ‘kiekens’ rondgelopen, maar verder mag het niet gaan.”

Combi-regeling

Mede daarom beperkt de Essevee-supportersfederatie het aantal bezoekers tot 650 en 40 vips. “Er is combi-regeling, iedereen moet dus met bussen naar Kortrijk, en dat is goed zo. Op die manier weten onze veertien supportersclubs die bussen inleggen perfect wie ze meebrengen,” zegt Titeca.

We hebben de voorbije weken slechte voorbeelden gezien in de Limburgse, de Waalse en de Brugse derby en dat willen we hier niet meemaken. Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem

Slechte voorbeelden in andere derby’s

“We hebben nu vijf keer op rij verloren en natuurlijk willen we winnen,” zegt Eddy Cordier. “Maar het moet op het veld gebeuren. We hebben de voorbije weken slechte voorbeelden gezien in de Limburgse, de Waalse en de Brugse derby en dat willen we hier niet meemaken.” KV Kortrijk rekent voor de ‘Vlassico’ op een vol huis.