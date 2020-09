“Geen cantussen, fuiven en dopen, geen Student Welcome”: Kortrijkse hogescholen en Kulak starten in code geel, UGent campus Kortrijk start in code oranje

Kortrijk

De unief KU Leuven Kulak en de hogescholen Vives en Howest starten het nieuwe academiejaar in code geel. Kort samengevat: er zijn zo veel mogelijk coronaproof fysieke lesmomenten op de campussen, in combinatie met online lessen. Al wordt het moeilijk. “Hopelijk gaan we niet van de ene quarantaine naar de andere”, zegt Anna Dermaux, preventie-adviseur van Howest. Dopen, fuiven en cantussen zijn tot nader order verboden en het festival Student Welcome is geschrapt. UGent campus Kortrijk gaat nog een stapje verder. Daar wordt in code oranje gestart. Er kan trouwens nog veel veranderen de komende dagen, nu al minstens 77 West-Vlamingen besmet raakten na een feestvakantie in Portugal