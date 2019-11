‘Faroek’ zoekt op tv getuigen van de moord op Jill Himpe (36) VHS

24 november 2019

Om het onderzoek een duwtje in de rug te geven, besteedt het programma 'Faroek' (vtm) dinsdagavond aandacht aan het dossier van de moord op Jill Himpe (36) in Aalbeke. Er zal ondermeer een oproep naar getuigen worden gelanceerd.

Jill Himpe (36) uit Wevelgem werd op 5 november ’s morgens vermoord door haar ex-partner, de 39-jarige Ridouan O. Dat gebeurde langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, kort nadat de vrouw van de woning van haar moeder in Wevelgem vertrokken was om te gaan werken. Het slachtoffer werd de keel overgesneden.

Onbeantwoorde vragen

Amper twee dagen na de feiten werd al een reconstructie gehouden, in Aalbeke en Wevelgem. De dader werkte daar vrij goed aan mee. Toch blijven er nog een aantal vragen onbeantwoord en moeten nog onduidelijkheden worden uitgeklaard. Daarom werd de hulp ingeroepen van het opsporingsprogramma ‘Faroek’ dat al een tijd loopt op de commerciële zender vtm. In de uitzending zal onder meer een oproep worden gelanceerd naar getuigen. De feiten speelden zich immers af langs een drukke baan. Ondanks het vroege uur (rond half acht) moeten daar mensen gepasseerd zijn die iets hebben gezien.

‘Faroek’, dinsdag 26 november om 21.45 uur op vtm.