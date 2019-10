“Er zijn veel Pia’s in de wereld”: Warmste Bakkers leggen lat op 10.000 euro voor vzw Spierziekten Vlaanderen Blikvanger van acties wordt tijdelijke bakkerij op Grote Markt in Kortrijk Peter Lanssens

18 oktober 2019

15u47 48 Kortrijk De 300 bakkers in West-Vlaanderen mobiliseren zich om door acties te houden minimum 10.000 euro in te zamelen voor vzw Spierziekten Vlaanderen. Blikvanger wordt een tijdelijke bakkerij op de Grote Markt in Kortrijk, tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. De vzw, die zich inzet voor het welzijn van mensen met een spierziekte, kwam sterk in de kijker door het verhaal rond baby Pia. “Maar er zijn heel veel Pia’s in de wereld”, zegt Mia De Marez. Ze heeft een spierziekte. De oproep is klaar en duidelijk: bakkers, doe mee!

De initiatiefnemers van ‘De Warmste Bakkers ten voordele van Spierziekten Vlaanderen’ roepen alle 300 West-Vlaamse brood- en banketbakkers op om met acties uit te pakken. Er zijn er al enkele geregistreerd, maar er kunnen er nog véél bij. Zo verkoopt bakkerij Bekaert in de Marksesteenweg in Kortrijk al ‘Warmste Meergranen Broodjes’. “De klanten betalen er met plezier 50 eurocent meer voor en deponeren dat in een collectebus”, zegt bakker Christof Bekaert. “Ik vraag aan alle collega’s om massaal mee op de kar te springen.”

Het is logisch dat we iets doen, want het beroep van bakker is een warm beroep. Het gaapt als een oven. Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West

Klaaskoeken en melocakes

Doen ook al zeker mee: banketbakkerij Deltour op het Lange Munteplein in Kortrijk met ‘Brood Deltourke’, patisserie Ridder & Hove in de Voorstraat in Kortrijk met klaaskoeken en bakkerij Lieven & Sandra in de Stationsstraat in Gits met melocakes. Bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge verkoopt een variatie aan eigengemaakte producten van leerlingen. Ook opleidingscentrum Syntra West doet mee, met een kleinste kerstmarkt. En acties in alle campussen zoals de lancering van een eigen pizza JoJo en een eigen chocolaterie.

Manten en Kalle koeken

Het Bakkerijmuseum in Veurne leent een grote mobiele oven uit lang vervlogen tijden uit. Want er komt van 19 december tot kerstavond, als De Warmste Week van Studio Brussel in Kortrijk is, een tijdelijke bakkerij op de Grote Markt daar. “De oven zal het eerste kwartier misschien wel serieus roken, maar we gaan vooral voor heerlijke geuren op de Grote Markt en omgeving”, knipoogt Danny Capon, voorzitter van de vzw Instituut Voor Voeding Oud-leerlingenbond Bakkerij (IVVOB). “Een naam voor de tijdelijke bakkerij hebben we nog niet. We gaan er echt vanalles verkopen, zoals Manten en Kalle (symboolfiguren van Kortrijk, red.) koeken. We zijn fier op Kortrijk, een stad in opmars. En zetten zo ons beroep in de kijker. De trein is vertrokken. Doe allemaal mee.”

Gaapt als een oven

Mia De Marez uit Passendale, vrijwilliger bij de vzw Spierziekten Vlaanderen, is tevreden met de steun van de bakkers. Ze heeft zelf een spierziekte en is dus ervaringsdeskundige. “Er zijn heel veel spierziekten, waarvan sommige heel zeldzaam zijn”, vertelt ze. “Het kan op elke leeftijd ontstaan en het is telkens een harde klap om te verwerken. Er zijn medicijnen om de symptomen te verlichten. Maar het is niet te genezen en het gaat vaak gepaard met een lichamelijke aftakeling. Een groot deel van de patiënten belandt vroeg of laat in een rolstoel. Vzw Spierziekten Vlaanderen brengt lotgenoten samen, met allerlei acties en initiatieven. De werking van de vzw is voor veel mensen belangrijk”, aldus Mia De Marez. “Het is logisch dat we iets doen, want het beroep van bakker is een warm beroep. Het gaapt als een oven”, zegt Johan De Neve, algemeen directeur van Syntra West. “Wie naar een bakkerij gaat, voelt zich sowieso in de warmte opgenomen. Alle rangen en standen socialiseren er, tijdens het wachten. Vooral het bezoek op zondagochtend blijft een traditie.”

Er zijn heel veel spierziekten. Het kan op elke leeftijd ontstaan en het is telkens een harde klap om te verwerken. Het is niet te genezen en het gaat vaak gepaard met een lichamelijke aftakeling. Een groot deel van de patiënten belandt vroeg of laat in een rolstoel. Vzw Spierziekten Vlaanderen brengt lotgenoten samen, met allerlei acties en initiatieven. De werking van de vzw is voor veel mensen belangrijk Ervaringsdeskundige Mia De Marez

Hoe registreren

Alle initiatiefnemers van ‘De Warmste Bakkers’ en meer uitleg staan op de website www.warmstebakkers.be. Brood- en banketbakkers die een actie houden, registreren die door een mail te sturen naar warmstebakkers@gmail.com.