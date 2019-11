“Dringend rusthuis voor papa met jongdementie nodig” Peter Lanssens

14 november 2019

17u03 2 Kortrijk Zussen Daniëlle (23) en Renée Ravelingeen (25) uit Zwevegem verkopen sleutelhangers en stickers voor de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen. Dat doen ze niet zomaar. Hun vader Donaat (59) kreeg de diagnose jongdementie toen hij pas 54 jaar was. “We zoeken dringend een rusthuis voor onze papa, maar evident is dat niet”, vertellen zijn dochters. Donaat is gekend bij de rally 6 uren van Kortrijk.

Daniëlle en Renée komen op zaterdag 23 en zondag 24 november naar de rally 6 uren van Kortrijk om in de tent op de Grote Markt sleutelhangers van 5 euro en stickers van 2 euro voor de Alzheimer Liga te verkopen. Hun vader Donaat Ravelingeen was in zijn jonge en gezonde jaren rallycopiloot en service-technieker bij onder meer Paul Lietaer en Didier Vanwijnsberghe. Donaat was ook dj en vormde Studio Brainwash met twee vrienden. Studio Brainwash werd in de jaren 80 veel gevraagd op feestjes in de regio Zwevegem. Donaat kreeg de diagnose Alzheimer op 54-jarige leeftijd, wat onder jongdementie valt.

Gaten in sociaal opvangnet

“We zoeken dringend een rusthuis met focus op jongdementie of kleinschalig genormaliseerd wonen”, vertellen zijn dochters. “Helaas bestaat zo’n aanbod niet in Zwevegem. En in Kortrijk is een van de criteria die aan het OCMW verbonden woonzorgcentra hanteren dat je een inwoner van de stad moet zijn of geweest zijn. Papa heeft dus pech dat hij niet in Kortrijk woonde, de stad waar ze hem misschien het best kunnen opvangen. Zo gaat hij er tijdens de week naar het dagcentrum van de zorggroep Heilig Hart, waar hij veel aan heeft. Maar voor een plaats in het rusthuis staat hij pas als één van de laatsten op de wachtlijst. En als hij al een plaats krijgt, zal het voor hem als niet-inwoner 2 euro per dag duurder zijn. Alsof dementie plaatsgebonden is. En het feit dat papa 35 jaar zijn steentje bijdroeg aan de RSZ, telt hier niet. Het is maar één voorbeeld van de vele gaten in het sociaal opvangnet voor mensen met dementie en meer specifiek jongdementie. We kaarten met onze actie die problematiek aan. Er bestaat ook nog geen medicatie. Dus laat het ons dan op zijn minst draaglijk maken. Hopelijk zorgt onze actie er voor dat er ook op politiek vlak meer aandacht geschonken wordt aan de ‘ziekte van de eeuw’. Enkel op hoger niveau kunnen alle sociale en economische gevolgen van de ziekte beperkt worden. We kiezen als goed doel in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel voor Alzheimer Liga omdat die vzw personen met (jong)dementie en hun familie ondersteunt.”

Fantastische papa en man

Het gezin krijgt ook met andere moeilijkheden te maken, zoals op het vlak van mantelzorg, medicatie, invaliditeitsuitkering, vermogensplanning en oplopende facturen van dagtherapie. “Alle kosten betalen was echt niet evident”, vertellen Daniëlle en Renée. “Zo waren we nog maar pas gestart met onze hogere studies wanneer de diagnose werd gesteld en duurde het heel lang alvorens papa werd erkend als invalide. De scheve blikken die mama krijgt wanneer ze met papa naar het toilet gaat, doen ons pijn. Of de ongeruste ouders als papa hun kindje plaagt om te spelen. Mensen mogen niet vergeten wat een fantastische papa en man Donaat is. Hij heeft geen pijn, wat een kleine troost is. En hij is nog bij ons”, aldus de jongedames.

Don(a)te For Dementia

Meer info over de actie Dona(a)te For Dementia staat op de site van De Warmste Week: klik hier. Er staat ook meer info op de Facebookpagina. Wie een sticker of sleutelhanger wil, kan ook mailen naar donatefordementia@hotmail.com. Steunen kan ook door op zaterdag 7 december af te zakken naar de TD in jeugdhuis De Harp in Zwevegem.