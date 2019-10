“Dorpszicht verpest door 25 meter hoge mastodont”: commotie rond nieuwe gsm-mast in Kooigem Peter Lanssens

15 oktober 2019

12u24 26 Kortrijk Er is in Kooigem behoorlijk wat commotie over de bouw van een 25 meter hoge gsm-mast, op de hoek van de Doornikserijksweg (N50) en de Koninklijkestraat. Sommige inwoners vinden dat het dorpsgezicht van het landelijke Kooigem door de gigantische pyloon geschonden wordt.

Misnoegde omwonenden vragen zich af waarom de nieuwe antennes niet bijna onzichtbaar in de toren van de kerk zijn ingewerkt, zoals in Moen bij Zwevegem gebeurde. “Proficiat Kortrijk: de kleinste deelgemeente van de stad heeft nu de grootste mast”, klinkt het onder meer op sociale media. Feit is dat de skyline van Kooigem, bekend als de Provence van Kortrijk, ingrijpend veranderd is. De pyloon is bijna even hoog als de toren van de Sint-Laurentiuskerk. De eerste bekendmaking tot bouwaanvraag voor de pyloon met antennes voor mobiele telecommunicatie en nieuwe straatverlichting, technische kasten inbegrepen, dateert al van 16 september 2016.

Er hing hier wel een aanplakbrief tijdens het openbaar onderzoek, maar wie leest dat nu? Niemand die wist dat het zo’n mastodont zou worden. Een infovergadering houden om ons uit te leggen wat er te gebeuren stond vonden ze bij de stad niet nodig. Anders was er hier wellicht al lang een actiecomité. Kooigemnaar Kristof Sierens

Niemand las aanplakbrief

“We gaven een positief advies omdat er géén bezwaren waren, waarna het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen de bouwvergunning afleverde”, stelde schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) maandag op de gemeenteraad, na een vraag van raadslid Philippe Avijn (Groen). “Natuurlijk zijn er geen bezwaren ingediend. Er hing hier wel een aanplakbrief tijdens het openbaar onderzoek, maar wie leest dat nu? Niemand die wist dat het zo’n mastodont zou worden”, zegt Kristof Sierens, medewerker van de Volksfeesten in Kooigem. “Een infovergadering houden om ons uit te leggen wat er te gebeuren stond vonden ze bij de stad niet nodig. Anders was er hier wellicht al lang een actiecomité. Maar goed, dat heeft nu nog weinig zin.”

Dekking van netwerk operatoren

“We zijn hier voor alle duidelijkheid blij dat het mobiel bereik na jaren nu veel beter zal zijn in Kooigem”, vervolgt Kristof Sierens. “We vragen ons gewoon af of het niet beter kon opgelost worden. Want de pyloon staat nu pal in het zicht van de Koninklijkestraat. Absoluut geen mooi tafereel voor mensen die in de dorpskern wonen. Wie wat verder woont, heeft er geen last van, maar toch”, aldus Sierens. “Er stond in de bouwaanvraag duidelijk dat de pyloon 25 meter hoog zou worden”, reageert schepen Wout Maddens. “En de locatie heeft met de dekking van het netwerk van mobiele operatoren te maken. Ik zal het dossier nog eens bekijken. Maar eigenlijk is het te laat, want het provinciebestuur heeft beslist en de pyloon staat er ondertussen al”, aldus de schepen.

Noodcentrale in Doornik

Anderen in (de omgeving van) Kooigem vinden de pyloon wel oké: “Zo zie je van ver mooi waar Kooigem ligt”, is een van de andere reacties op sociale media. Zeker is dat het mobiel bereik straks ook beter wordt om de hulpdiensten vlot te kunnen bellen. Want dat was vroeger wel eens problematisch in het dorp. Het gebeurde dat je tijdens het bellen naar de hulpdiensten doorgeschakeld werd naar de Franstalige noodcentrale in Doornik in plaats van naar de Nederlandstalige noodcentrale in Brugge. Dat euvel zou nu opgelost moeten zijn.”